Kate Middleton, la verità sui figli: ecco perché ha scelto quei nomi per loro

Alla domanda sui motivi per cui abbia dato quei nomi ai suoi figli, la Duchessa Kate Middleton ha detto la sua verità, ecco qual è stata a tal proposito la sua risposta in merito.

Nella Famiglia Reale molte situazioni sono radicalmente cambiate, da quando la Regina Elisabetta è venuta a mancare all’età di 96 anni, di cui ben 70 trascorsi da regnante.

Per tutti gli altri componenti della Royal Family i ruoli sono radicalmente cambiati, ne sa qualcosa Kate Middleton, trovandosi nella situazione di essere la moglie dell’erede al trono, in quanto William è il primogenito del nuovo re Carlo III.

Le funzioni ed i compiti della Duchessa aumenteranno nel prossimo periodo, ed in uno dei suoi recenti impegni al Royal Surrey County Hospital ha spiegato quali siano i motivi per cui ha scelto i nomi dei suoi 3 figli avuti da William.

Cosa ha dichiarato

Per la coppia di Duchi, nel 2013 arrivò il primogenito George, poi fu la volta due anni dopo di Charlotte, fino a giungere all’ultimo arrivato Louis. All’interno della struttura, la vicedirettrice dell’Ospedale ha chiesto quale ispirazione avesse avuto nella scelta dei loro nomi ed i motivi per cui abbiano preso tale decisione.

La risposta di Kate Middleton è stata più semplice rispetto a quanto si potesse aspettare, motivando la sua scelta in quanto quelli fossero i suoi nomi preferiti e raccontando di aver sentito pressioni in tal senso insieme al marito per arrivare alla decisione tanto attesa, a quanto pare anche all’esterno.

Quali cambiamenti per loro

Quello all’Ospedale è stata una visita gradita da parte della Duchessa, come ha raccontato la vicedirettrice al magazine People, ricevendo gli attestati di stima per coloro i quali hanno apprezzato la sua visita all’interno della struttura.

Saranno molteplici da ora in poi gli impegni di Kate Middleton, ed insieme a lei anche i figli della Principessa del Galles avranno altre funzioni, a partire da George, diventato Principe ed obbligato sin da quando è rientrato a scuola a presentarsi in modo formale in giacca e cravatta, come attiene a chi si ritrova secondo in linea di successione al trono monarchico.