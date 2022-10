Uomini e Donne, le anticipazioni dei troni: Roberta si scontra con Ida e si riavvicina a Riccardo

Nuova registrazione di Uomini e donne, che i telespettatori vedranno in onda tra un paio di settimane. Ma le anticipazioni sono assolutamente imperdibili. Alcune rivelazioni faranno tremare uno dei tue troni, e molti equilibri, e alcune certezze, verranno ribaltate.

Uominiedonneclassicoeover, la pagina Instagram informatissima su quello che succede nel programma di Maria De Filippi ha rilasciato delle anticipazioni su quello che i telespettatori vedranno tra qualche settimana.

Una puntata davvero molto movimentata che ha portato alla luce alcune rivelazioni di cui si mormorava, o forse è meglio dire “si sospettava”, da un po’.

Erano già uscite qualche foto sull’accaduto, ma ora arriva la certezza di una lite molto accesa tra due dame molto amate. Vediamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, le anticipazioni dei troni. Il colpo di scena

Si comincia dal Trono Over, dove Roberta e Riccardo sono usciti insieme e in puntata hanno poi racontato cosa è successo. Ed è proprio da loro che è arrivato il colpo di scena, perché i due hanno ammesso di essersi baciati. E anche se hanno poi detto di non voler più uscire insieme e non frequentarsi di nuovo, la cosa ha creato un certo scalpore. Ida e Alessandro, invece, sono usciti e si stanno frequentando. Roberta si è intromessa ed è iniziata una grande lite tra lei e la dama di Brescia. Le due sono arrivate addirittura viso a viso.

Da aggiungere che anche Tina si è ovviamente messa in mezzo ed è andata molto contro Roberta, difendendo invece Ida. Gianni e Armando hanno speso belle parole per Ida e Riccardo, tanto che quest’ultimo si è anche emozionato. Ospiti della puntata anche Biagio e Caterina che hanno parlato del loro matrimonio, e nel corso della puntata la coppia ha chiesto più volte a Riccardo se fosse ancora innamorato di Ida. Lui ha mostrato tentennamenti, ma alla fine ha risposto di no. In generale Riccardo ha pianto più volte durante la registrazione.

Cosa è successo nel trono classico…

Al contrario di quello Over, in quello Classico le cose sono rimaste molto più tranquille. Parlando della donne, invece, Lavinia ha fatto un’esterna con Alessio come sorpresa per il compleanno.

Federica, invece, ha eliminato Giuseppe. Sarebbe il cavaliere del Trono Over che era passato al classico per corteggiarla. Nella puntata, non si è però parlato dei tronisti uomini.