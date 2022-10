Verissimo, Adriana Volpe sul Grande Fratello Vip: “Ci sono rimasta male”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo vi era Adriana Volpe, la quale è intervenuta sul Grande Fratello Vip, dichiarando di esserci rimasta male per la sua mancata conferma, ha inoltre parlato della vicenda con l’ex marito.

Dopo poche settimane è ripartito il GF Vip, alla cui conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, così come opinionista in studio Sonia Bruganelli, ma insieme alla compagna di Paolo Bonolis non vi è più Adriana Volpe, ma la cantante Orietta Berti.

Una decisione su cui si è discusso molto in queste settimane, poi una volta iniziato il reality vi è stata la polemica per il caso Marco Bellavia e dell’atteggiamento dei coinquilini della casa nei suoi confronti.

Sul caso si è espressa anche Adriana Volpe, una delle ospiti di questo sabato nel programma della Toffanin, piuttosto delusa dalla sua mancata conferma al Grande Fratello, ecco cosa ha dichiarato in tal senso la conduttrice trentina.

Come ha preso la decisione

In merito al suo mancato ritorno al GF ed alla sostituzione con Orietta Berti, la diretta interessata ha così risposto alla Toffanin: “A quel programma ho dato tanto e mi manca, vivendolo da concorrente e poi da opinionista mi ha permesso per la prima volta la libertà di dire quello che pensavo. Quando mi hanno sostituito ci sono rimasta male, pensavo di meritarmi quel posto”.

Sul suo ritorno come concorrente è stata netta: “Ho detto di no, la situazione rispetto a due anni fa era diversa, in questo momento non potevo lasciare mia figlia Giselle da sola, ha bisogno della figura materna“.

Le sue parole sulla fine della relazione con il marito

Proprio nel 2020, la Volpe si è separata dal marito Roberto Parli dopo un matrimonio durato 12 anni. Sulla fine di tale rapporto, a Verissimo la conduttrice si è raccontata per la prima volta da quando si sono lasciati.

Durante l’intervista al programma di Canale 5, ecco quali sono state le parole di Adriana Volpe in merito, spiegando il momento attraversato dopo la separazione in questo modo: “Chiudere il matrimonio è stato difficile, mi sono fatto un esame di coscienza, ritenendomi pulita. Ho fatto da padre e da madre per mia figlia, ma per Giselle la situazione è chiara“.