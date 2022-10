17enne prova a evitare un gatto con la minicar, che si ribalta: muore il fratello di 15 anni

Il sinistro ha avuto luogo su una strada provinciale che connette Adrano a Mendolito. La ragazza, 17 anni, è rimasta ferita in modo grave. Morto il fratello di 15 anni, passeggero sulla minicar guidata dalla sorella

Un gatto ha attraversato la strada all’improvviso, e una ragazza di 17 anni che stava guidando una minicar, ha eseguito una manovra brusca per schivarlo. Ma la minicar si è ribaltata, e nel violento urto suo fratello, 15 anni, ha perso la vita.

Un sinistro tragico, occorso la scorsa notte sulla strada provinciale 122 che da Adrano va a Mendolito, in provincia di Catania. Nel sinistro, il fratello della ragazza, come detto, è morto. Il ragazzo era sul sedile passeggero della minicar condotta dalla sorella maggiore, che ora è ricoverata in ospedale, gravissima, al San Marco di Catania.

Da quanto si apprende, il mini veicolo è andato a schiantarsi contro un muro e poi si è ribaltato. La ragazza voleva evitare di investire il gatto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del posto per estrarre i due ragazzi dalle lamiere, mentre l’auto è devastata. Il 15enne, fratello della ragazza, è morto sul colpo.

A quanto pare, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Adrano hanno lavorato per ore per estrarre fratello e sorella dalle lamiere, in quanto l’operazione non si è rivelata assolutamente semplice. Sul sinistro sta investigando la polizia municipale sotto la guida della Procura di Catania, che ha anche chiesto il sequestro del cadavere del 15enne e della minicar.