Inzaghi conferma quanto accaduto nello spogliatoio: il retroscena stupisce tutti

L’Inter è tornata a vincere contro il Sassuolo: Inzaghi, dopo la partita, ha svelato cos’è successo nello spogliatoio. Il retroscena è sorprendente.

I nerazzurri hanno ottenuto tre punti pesanti contro gli emiliani. L’allenatore interista, al termine del match, ha confermato un retroscena accaduto nello spogliatoio.

L’Inter ha rialzato la testa. I nerazzurri, dopo le due sconfitte consecutive in campionato, hanno battuto Barcellona e Sassuolo. Il successo contro i blaugrana ha acceso le speranze di un possibile passaggio del turno in Champions, mentre la vittoria con i neroverdi ha ridato ossigeno in campionato.

Al Mapei la differenza l’ha fatta Edin Dzeko: il bosniaco ha messo a segno una preziosa doppietta raggiungendo così quota 101 gol in Serie A.

Inzaghi si è detto soddisfatto per la prestazione e per il risultato che lasciano ben sperare per il futuro, ma ha anche rivelato un retroscena interessante andato in scena nello spogliatoio.

Inzaghi lo conferma: ecco cos’è successo nello spogliatoio dell’Inter

Una vera e propria boccata d’ossigeno. La vittoria contro il Sassuolo ha permesso all’Inter di tornare a sorridere dopo un periodo molto complicato. La doppietta di Dzeko ha fatto la differenza in una partita molto complicata che i neroverdi erano anche riusciti a recuperare grazie all’inserimento vincente di Frattesi.

Simone Inzaghi ha fatto i complimenti alla sua squadra, pur ricordando come ci siano alcune difficoltà a causa degli infortuni di Lukaku, Correa e Brozovic oltre agli acciaccati De Vrij e Skriniar.

L’allenatore interista, dopo la partita, ha anche commentato anche l’esordio in Serie A di Onana. Il portiere camerunense, dopo l’ottima prestazione contro il Barcellona, ha avuto la possibilità di giocare anche in campionato. Almeno per ora, dunque, c’è stata una pausa nell’alternanza con Handanovic.

Inzaghi si è detto soddisfatto e ha fatto i complimenti all’ex Ajax per essere riuscito ad essere all’altezza dei colori nerazzurri, ma ha anche svelato un retroscena riguardante il portiere sloveno.

Il tecnico ha confermato che Handanovic ha tenuto un discorso negli spogliatoi per caricare la squadra prima della partita partendo proprio da Onana: “Samir è un valore aggiunto, sia in campo che fuori. Solo così si va avanti, ma non penso solo a Samir: chi è entrato oggi ci ha dato una mano incredibile, sono stati bravissimi”.

Handanovic si è dunque accomodato in panchina e ha spesso incitato i compagni alzandosi e dando indicazioni. Onana si prepara così a raccogliere definitivamente il testimone, anche se Inzaghi ha ribadito che valuterà chi schierare di volta in volta.