Allegri, le sue parole dopo la sconfitta stupiscono: tifosi furiosi

La Juventus ha perso lo scontro diretto contro il Milan: le parole di Allegri, dopo la partita, hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri.

L’allenatore bianconero, al termine del match, ha commentato la sconfitta della sua squadra. Le sue dichiarazioni, però, hanno scatenato l’ira della sua tifoseria.

Continua il periodo molto complicato per la Juve. I bianconeri hanno perso lo scontro diretto contro il Milan a San Siro per 2-0 e la corsa allo scudetto sta diventando sempre più difficile. Anche in Champions League la situazione è problematica: nonostante la vittoria sul Maccabi, Benfica e PSG sono ancora a +4.

Massimiliano Allegri è sul banco degli imputati a causa delle difficoltà che la sua squadra sta incontrando e per la mancanza di idee di gioco. I tifosi hanno contestato la squadra e hanno iniziato a non andare allo stadio per lanciare un messaggio: il clima è molto teso.

Intanto, l’ira aumenta a causa delle dichiarazioni dell’allenatore dopo il risultato negativo di Milano.

Allegri, le dichiarazioni dopo la sconfitta spiazzano i tifosi

C’è tanta amarezza in casa Juve. Dopo le vittorie con Bologna e Maccabi, infatti, è arrivata la sconfitta contro il Milan. Il match contro i rossoneri poteva rappresentare un esame di maturità, ma la squadra di Allegri non ha saputo reggere il confronto con i rossoneri che, nonostante le assenze per infortuni, hanno dominato vincendo 2-0.

I tifosi continuano ad essere delusi e non hanno visto il segnale positivo che si aspettavano: il treno scudetto rischia di essere già irraggiungibile.

Al termine del match, l’allenatore juventino ha commentato il risultato e la prestazione dei suoi giocatori. Alla vigilia aveva dichiarato di aspettarsi un’ottima gara, ma dopo la sconfitta ha commentato: “Quando perdiamo dobbiamo stare zitti”.

Le sue parole successive, però, hanno stupito i tifosi: secondo lui, infatti, la gara non è stata negativa.

“La Juventus ha fatto una prestazione di livello nel primo tempo. Il Milan ha fatto un’ottima partita. A livello psicologico siamo crollati perché abbiamo sbagliato troppo. Da lì dobbiamo ripartire”: queste le dichiarazioni di Allegri che hanno meravigliato e fatto arrabbiare i tifosi bianconeri.

Secondo molti, infatti, la Juve ha giocato tutt’altro che una buona partita e si è arresa alle prime difficoltà. I supporter juventini si aspettano una svolta immediata, ma la maggioranza di loro ha perso totalmente la fiducia nei confronti dell’allenatore. Il derby con il Torino di sabato prossimo, con il match contro il Maccabi di martedì, saranno fondamentali per ritrovare la fiducia.