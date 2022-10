Roma, le parole del giocatore svelano il mancato arrivo e infuriano Mou

Un incredibile retroscena di mercato svela una trattativa che è stata vicinissima alla conclusione e ha inficiato sulle prestazioni del giocatore.

Nella partita valida per la nona giornata di Serie A il Sassuolo di Alessio Dionisi ha ospitato al Mapei Stadium l’Inter di Simone Inzaghi.

Un match difficile per entrambe le compagini, che si sono date battaglia per tutti i novati minuti di gara, ma che alla fine i nerazzurri sono riusciti a portare a casa grazie alla doppietta dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko.

Dopo una serie di occasioni per entrambe le squadre, soprattutto il destro di Frattesi parato da Onana e l’occasione fallita da Lautaro praticamente a porta vuota, il vantaggio degli uomini di Inzaghi è maturato proprio alla fine della prima frazione di gara, con un calcio d’angolo spizzato da Dumfries al centro dell’area di rigore e ribadito in rete dall’ex Roma, che raggiunge così quota 100 gol in Serie A.

Nella ripresa i neroverdi si fanno vedere più volte dalle parti di Onana e al 60′ arriva il cross dalla sinistra di Rogerio che trova puntuale l’inserimento di Davide Frattesi, che batte il portiere camerunense e firma l’1-1. L’Inter però non si arrende e dopo il miracolo di Consigli al 74′ su Lautaro Martinez è ancora Dzeko a segnare il gol del definitivo 1-2 su assist del suo compagno anche alla Roma Mkhitaryan.

Trattativa sfumata e ritiro pessimo

Al termine dell’incontro a parlare ai microfoni dei giornalisti è stato uno dei protagonisti del match per i neroverdi, proprio l’autore del gol del momentaneo pareggio degli emiliani Davide Frattesi.

Il giocatore classe ’99 cresciuto nelle giovanili della Roma è infatti stato molto vicino al ritorno all’ovile quest’estate, venendo messo al centro di una trattativa tra i due club che non si è però mai sbloccata e che ha portato i giallorossi a virare sul più esperto olandese Wijnaldum.

E proprio il protagonista dei desideri di mercato di Mourinho è rimasto molto deluso dall’esito finale della trattativa, come ha confessato proprio ieri: “Sognavo di tornare a Roma e quando non si è concretizzato ci sono rimasto male, ho fatto un ritiro schifoso. Poi però mi sono rimboccato le maniche e ho capito che per andare in un top club devo dare il massimo qui e sono contento di essere rimasto”.

Parole che non faranno certamente piacere all’ambiente neroverde e che non faranno contento nemmeno Mou, che avrebbe fatto volentieri utilizzo di un giocatore così motivato a vestire la maglia giallorossa.