Fiorentina che brutta grana: finisce in una denuncia, tifosi a bocca aperta

Brutta grana in vista per la Fiorentina dopo la gara di coppa: ciò che è successo potrebbe portare ad una denuncia.

I Viola sono stati duramente accusati sui social, le immagini di quanto accaduto parlano chiaro, ora la squadra del presidente Commisso rischia di subire una denuncia: ecco il motivo.

Per la Fiorentina l’inizio di stagione è stato molto altalenante e, per questo motivo, anche relativamente deludente. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo aver ottenuto il pass per la Conference League vincendo la doppia sifda con il Twente, sembrano essere entrati in un limbo di alti e bassi che stanno causando diversi malumore tra i tifosi e, soprattutto, preoccupando la dirigenza dopo i pesanti investimenti fatti sul mercato.

Dopo la vittoria della Roma nella prima storica edizione della terza competizione UEFA per club, le aspettative sui toscani si sono notevolemente alzate, le prime tre gare valide per la fase a giorni però, sembrano abbassare di netto le speranze di vittorie dlla Fiorentina. Dopo il pari interno con i lettoni dell’RFS e la bruttissima sconfitta patita in Turchia per mano del Basaksehir, i viola hanno ottenuto i primi tre punti europei battendo gli Hearts e riaprendo le chance di passaggio del turno.

Proprio il post gara contro gli scozzessi ha però aperto un caso che rischia di rovinare il momento di ripresa della squadra di Italiano: le immagini pubblicate hanno fatto scalpore ed ora il rischio denuncia è concreto.

Hearts-Fiorentina termina in polemica: le immagini fornite dagli scozzesi aprono alle critiche

La sfida di giovedì sera tra Hearts e Fiorentina era fondamentale per il percorso europeo di entrambe le squadre. Nonostante le aspettative diametralmente opposte nei confronti della Conference League, sia gli scozzesi che gli italiani volevano a tutti i costi ottenere i 3 punti nella speranza di regalarsi un girone di ritorno decisamente diverso.

Forse anche per questo motivo, la tensione post match, a vittoria della viola acquisita, è stata palpabile e ha favorito la nascita di una forte polemica tra le due contendenti. Uno scambio di accuse tra irlandesi e toscani che è partito proprio dagli uomini di Italiano ed ha poi proseguito con delle immagini rilasciate dai padroni di casa che hanno attratto molte critiche nei confronti della Fiorentina.

La discussione è nata per lo scambio di accuse tra i club: lato viola, le lamentele sono arrivate a causa dell’assenza di acqua calda nello spogliatoio, e, di conseguenza, la necessità per Italiano ed i suoi di andare in hotel per la doccia post gara. Gli Hearts hanno invece pubblicato delle immagini dello stato in cui gli avversari hanno lasciato gli spogliatoi a fine match, un disordine incredibile che ha attirato molte critiche sui social.

Per la Fiorentina il rischio ora è di una pratica legale, almeno questa è stata la minaccia fatta dagli irlandesi, anche se sembra difficile se alle parole possano seguire fatti concreti.