14enne muore in nosocomio: aveva preso il Covid. Morta in pochi giorni

I medici pensano che potrebbe aver avuto una risposta infiammatoria sistemica. Era ricoverato al Perrino di Brindisi

Una ragazza di soli 14 anni ha manifestato sintomi influenzali come febbre e vomito, poi la scoperta di aver contratto il Coronavirus. Ricoverata in ospedale, è morta dopo qualche giorno, nel reparto di rianimazione del nosocomio Antonio Perrino, a Brindisi.

La ragazza era stata accompagnata in nosocomio a Ostuni, alcuni giorni fa, accusando febbre e vomito. I medici hanno confermato che avesse contratto il Covid e la ragazza è stata poi trasferita a Pediatria, all’ospedale Perrino, a Brindisi. Ma poi la ragazza si è aggravata in modo rapido, tant’è che i sanitari hanno deciso di ricoverarla nel reparto rianimazione.

La 14enne, che sarebbe stata vaccinata con tre dosi, è infine deceduta. Attualmente sono in corso una serie di rilievi clinici per appurare il motivo per cui è morta.

«Potrebbe essere stata una sindrome da disfunzione multiorgano, legata a una risposta infiammatoria sistemica, ad aver causato questa mattina il decesso di una 14enne nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi», afferma Fulvio Moramarco, direttore Pediatria del nosocomio.

A quanto pare, sarebbero in corso rilievi per comprendere che cosa abbia potuto scatenare un’eventuale risposta infiammatoria. La ragazzina sarebbe risultata positiva dopo un tampone di controllo in nosocomio. Per ora, patologie pregresse pare non vi siano state.

La ragazzina aveva manifestato l’8 ottobre scorso, verso le ore 5 del mattino, febbre e vomito e l’avevano accompagnata in ospedale, dopo essersi recata inizialmente al pronto soccorso a Ostuni. Una volta in ospedale, al Perrino, l’hanno ricoverata in Pediatria. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre il peggioramento, poi il decesso.