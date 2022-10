Dramma nella notte: bimbo di un anno stroncato da crisi respiratoria, partono le indagini

Tragedia a Napoli dove un bimbo di un anno è deceduto in ospedale. All’origine della morte sembra esserci stata una crisi respiratoria.

La madre del piccolo ha chiamato i soccorsi, ma per il bambino non si è potuto fare nulla: si è spento nella notte in ospedale malgrado le cure dei medici.

La scorsa notte è morto un bambino di un anno all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo era stato portato lì perché colpito da una crisi respiratoria. Prima il bimbo, di San Vitaliano (Napoli), è stato trasportato all’ospedale di Nola, successivamente al Santobono di Napoli

Dalle prime informazioni si è saputo che i carabinieri della locale stazione sono intervenuti la scorsa notte a San Vitaliano nell’abitazione in Traversa Cittadella. Allertati dal 112 e su richiesta dei sanitari del 118, già sul posto, i miliari sono intervenuti nell’appartamento. Era stato richiesto soccorso per il piccolo, verosimilmente colpito da una crisi respiratoria. A lanciare per prima l’allarme è stata la mamma del bambino.

Il neonato è morto in ospedale al Santobono di Napoli verso le 3 circa. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che, su disposizione del magistrato della procura nolana, hanno sequestrato la salma del bambino per eseguire l’autopsia. La morte del bambino potrebbe essere stata provocata da una causa naturale. Per escludere qualunque altra ipotesi è stata appunto disposta l’autopsia.