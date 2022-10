Aggredisce il passante col coltello per rubargli lo smartphone: arrestato il ladro

La polizia ha fermato e arrestato un ladro di smartphone. Coltello alla mano, aveva sottratto il telefono cellulare a un giovane ventisettenne dopo aver minacciato di pugnalarlo.

Il ragazzo però non si è perso d’animo: dopo essersi ripreso dalla sorpresa iniziale ha inseguito il rapinatore per riprendersi il telefonino. Dopodiché ha denunciato quanto accaduto alla polizia.

Il 25 settembre soccorso, armato di coltello, aveva rapinato un passante derubandolo del telefonino. È successo a Roma. Il rapinatore, un uomo di 31 anni originario della Nigeria, è staro rintracciato dagli agenti del Commissariato Vescovio. I poliziotti lo hanno sottoposto al fermo di indiziato di delitto per rapina.

Il ladro ha avvicinato la sua vittima col coltello in mano, minacciando di usarlo se non gli avesse consegnato lo smartphone. Una volta ottenuto quanto voleva, si è dato alla fuga. La vittima del furto, un giovane di 27 anni, non è rimasto a guardare. Dopo essersi ripreso dallo choc iniziale si è messo sulle tracce del ladro di smartphone. Ha inseguito lo straniero ingaggiando con lui una violenta colluttazione. Al termine della quale è riuscito a riprendersi il maltolto e a mettere in fuga il malvivente.

La denuncia alle forze dell’ordine dopo il fatto

Rientrato in possesso dello smartphone trafugato, il 27enne ha immediatamente contattato le forze dell’ordine chiamando il 112. Agli agenti la vittima ha raccontato per filo e per segno quanto gli era capitato: il furto subito, l’inseguimento. Infine ha fornito una descrizione del rapinatore in fuga.

Sono stati proprio gli agenti del Commissariato Vescovio, dopo aver diramato la nota di ricercare, a rintracciare l’uomo sospettato del furto mentre si aggirava in via Nomentana. Così lo hanno fermato e identificato. Dopodiché l’uomo è stato accompagnato in ufficio, dove la sua vittima lo ha riconosciuto. Il 31enne nigeriano è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, successivamente convalidato. Infine è stato trasportato in carcere dagli agenti.