Bonus psicologo, exploit tra i giovani: 300mila domande, 60% da under 35

Nel nostro Paese, ad aver sfruttato il bonus psicologo sono gli under 35, in particolare, probabilmente per via dell’emergenza Covid che ha sconvolto le loro esistenze

In Italia, a richiedere il bonus psicologo sono stati in particolare i giovani: infatti, su 300mila domande inoltrate, il 60%, ovvero 180 mila richieste vengono da persone under 35.

È quanto svela un report redatto dalla Commissione europea sull’impatto che l’emergenza Covid ha avuto sulle esistenze dei giovani. «I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. Hanno visto le loro vite sconvolte. Dobbiamo sostenerli con interventi concreti», sono le parole della commissarie Ue Mariya Gabriel.

Inizialmente tale bonus era pari a 10 milioni, poi viste le domande, è stato aumentato a 25 milioni. Lo studio è parte di iniziative della Commissione Ue per il miglioramento della salute mentale. Diversi Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno attivato politiche riservate ai giovani e al loro benessere dal punto di vista psicologico.

Il nostro Paese ha stanziato 10 milioni di euro per supportarli, erogando fino a 600 euro per chi ha chiesto una mano per affrontare spese per recarsi dallo psicologo. Sono ben 300mila le richieste per il bonus giunte al Ministero della Salute, tra cui il 43,55% da giovani che hanno un’età compresa tra 18 e 35 anni.

Come ricevere il bonus per le sessioni di psicoterapia

Il beneficio verrà erogato in base all’ordine in cui perverranno le richieste, e avrà la precedenza chi ha un reddito più basso. Scaduto il periodo in cui sarà possibile fare richiesta, l’Inps metterà su una graduatoria e farà una selezione di chi ne potrà beneficiare fino a che non termineranno i fondi a disposizione, ossia 10 milioni di euro.

Una volta ricevuto il bonus, dovrà essere speso entro 180 giorni. Per scoprire quali psicologi hanno aderito al progetto, basterà consultare il sito dell’Inps, del Cnop o degli Ordini delle regioni. Una volta deciso a quale professionista affidarsi, quando si prenoterà, si dovrà dare anche il codice univoco del bonus, che l’Inps avrà mandato al beneficiario.

Lo psicologo emetterà fattura sul sito Inps dando il codice univoco del beneficiario, che non dovrà anticipare il denaro del sostegno. Con l’emergenza Covid sono cresciute tra gli adolescenti depressione e ansia, in modo notevole. Uno studio, che comprende 29 ricerche su più di 80 mila soggetti giovani, nel nostro Paese e non, ha sintomi di depressione e uno su 5 segnali di ansia.