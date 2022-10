Queste cuffie giapponesi costano la bellezza di €10.000: scopriamo il perché di tale eccesso

Abbiamo parlato anche in altre occasioni di dispositivi dal costo esorbitante e assolutamente ambiguo, ma pensiamo che il prodotto di cui vi vogliamo parlare oggi batta qualunque altro device prima di questo. Ma non tanto per le specifiche tecniche con le quali si propone, quanto più per il prezzo di vendita – a nostro dire – assurdo e totalmente impensabile. Di cosa parliamo con questo sgomento?

A volte la tecnologia può essere un lusso che non possiamo permetterci; potrebbe avere dei costi fin troppo alti per i nostri budget nella media, come nel caso delle cuffie over-ear di Audio-Technica, le ATH-W2022 che hanno l’esorbitante prezzo di 10.000 euro. Può sembrare un costo folle, ma è del tutto giustificato – in un certo senso – da ciò che ha da mettere a disposizione per i folli che le acquistano.

Le cuffie sono un prodotto artistico, dipinto a mano e ottenuto da materiali particolarmente pregiati. Inoltre, sono in tiratura limitata da 100 pezzi e sono state progettate per celebrare il sessantesimo anniversario dell’azienda giapponese Audio-Technica fondata nel 1962 a Tokyo da Hideo Matsushita. Ma che altro hanno da proporre? Adesso ve lo spieghiamo: leggete attentamente ciò che diremo in seguito.

L’impensabile costo d’acquisto e le caratteristiche che le rendono spettacolari

Le cuffie Audio-Technica ATH-W2022 sono la fusione più genuina tra il meglio dell’innovazione tecnologica e l’arte tradizionale giapponese. Esteticamente sono preziosissime poiché i padiglioni sono in mizume e rifinite con la tradizionale lacca urushi, mentre esternamente sono decorate a mano con i disegni in stile classico con la tecnica della lacca giapponese maki-e.

Sul padiglione sinistro, invece, sono dipinti i fiori di ciliegio, mentre sul lato destro troviamo una fenice ulteriormente impreziosita da madreperla. I due padiglioni sono agganciati a bracci sagomati che richiamano la pendenza dei tetti irimoya, e che ricoprono molti templi giapponesi. La pelle di daino, proseguendo, ricopre i padiglioni e l’archetto.

Non abbiamo ancora finito: all’interno dei preziosi padiglioni sono stati collocati gli eccezionali driver da 58 mm integrati nel deflettore. Quest’ultimi sono un’esclusiva delle cuffie Audio-Technica ATH-W2022 essendo stati sviluppati e ottimizzati con la nuova tecnologia Core Mount, e sono stati posizionati anche per ottenere un flusso d’aria ottimale e una riproduzione audio a gamma completa.

Il diaframma, invece, è costituito da una cupola centrale in puro titanio, pressata per uno spessore di 30 micron che conferisce un’eccellente risposta pure alle frequenze alte. Le cuffie ATH-W2022 sono fornite pure con un paio di cavi rimovibili avvolti in tessuto realizzati in D.U.C.C. di classe 7N, quindi di una purezza incredibile.

Infine, sono anche dotate di custodia celebrativa con coperchio in cipresso Kiso intagliato che richiama lo stile irimoya delle stanghette delle cuffie. La coppia di dispositivi è riservata a pochissimi fortunati e saranno in vendita sul sito dell’azienda giapponese. Si potranno comprare nel corso dell’inverno, a patto che qualcuno abbia 10.000 euro da spendere ovviamente. Ma chi sarebbe così tanto sfacciato da acquistarle? Chissà.