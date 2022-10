Call of Duty: Modern Warfare 2, il nuovo trailer vi lascerà a bocca aperta, ma non solo per il gioco

Call Of Duty si aggiorna con l’introduzione di un nuovo e vecchio capitolo che tutti amano, e che nessuno ha mai più dimenticato fin dalla sua prima uscita. Adesso è stato riproposto al pieno delle sue facoltà in maniera tale da accontentare i fans della serie. Che cosa ci mostra il nuovo trailer di MW2?

Durante l’ultimo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2, abbiamo visto i fan essere deliziati da una carrellata di apparizioni di celebrità che coprono streamer, atleti, cantanti e attori. Ma non è solo questo il bello del nuovo gioco, perché oltre ad essere impostato sulla familiare cadenza militare, Call of Duty usa la frase “squadra” per promuovere l’uscita di quest’anno.

Comunque sia il trailer, che dura poco meno di 90 secondi, inizia con l’apparizione del rapper Lil Baby e continua ad aggiungere una lista A dopo l’altra. Appaiono nel filmato pure altri musicisti che si uniscono a Lil Baby nello spot pubblicitario di Call of Duty, e sono Kane Brown, Jack Harlow e Nicki Minaj.

Anche gli atleti sono ben rappresentati, con i giocatori della NFL Jalen Ramsey – Los Angeles Rams – e David Long Jr. – Tennessee Titans -, così come la star del calcio Bukayo Saka e il pilota di Formula 1 Lando Norris. Ovviamente non abbiamo ancora finito poiché il presenta pure l’attore Pete Davidson, apparso nel primo trailer a giugno. Infine, alcuni dei più famosi giocatori di eSport e streamer fanno il taglio con Faze Clan’s Nuke Squad.

La data di uscita di MW2

A parte l’apparizione clamorosa delle celebrità, che appaiono nel trailer di Modern Warfare 2, si uniscono a un elenco crescente tutti quelli che hanno contribuito a promuovere il marchio di Call of Duty. Alcuni dei nomi più grandi da utilizzare nelle pubblicità che precedono quest’anno includono Jonah Hill, Jack Black, Robert Downey Jr. e Michael B. Jordan.

L’ultimo trailer continua la tendenza di utilizzare la produzione ad alto budget con acrobazie appariscenti e azioni esagerata, tipiche di COD possiamo dire. Artisti del calibro di Guy Ritchie e Gibson Hazard hanno diretto trailer di Call of Duty in passato, con l’edizione di quest’anno diretta da Valentin Petit. Petit, inoltre, ha diretto video musicali per Rosalia, A$AP Ferg e Victoria Monet.

In conclusione non possiamo che rimanere soddisfatti da tutto questo, soprattutto perché Modern Warfare 2 è la diciannovesima puntata della serie Call of Duty ed è il sequel della versione 2019 di Call of Duty: Modern Warfare, che di per sé era un “riavvio” dei popolari giochi Xbox 360/PlayStation 3.

Alcuni dei volti familiari a cui i fan si sono abituati saranno presenti, fra cui il capitano John Price e il sergente Kyle “Gaz” Garrick, mentre la versione Infinity Ward arriverà pure con una variante aggiornata della modalità Battle Royale di Call of Duty, Warzone. Sappiate che l’uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 è prevista per il 28 ottobre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.