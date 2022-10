Dall’Apple Store UK spuntano per errore i dettagli di iPhone 15 e data d’uscita

Apple sine requie. Si torna a parlare delle anticipazioni legate all’uscita di iPhone 15, nonostante la generazione 14 del Melafonino sia sul mercato da pochissimo tempo.

Stavolta però non sono i leaker ad aver fatto fuoriuscire notizie relative ai Melafonini di prossima generazione: si è trattato infatti di una rivelazione/non rivelazione, una informazione la cui uscita allo scoperto ha dato inconsapevolmente delle anticipazioni per vie traverse.

Le anticipazioni in questione sono trapelate dal Regno Unito, in particolare da un negozio Apple di Milton Keynes (che si trova a nord-ovest di Londra), che ha rivelato inconsapevolmente la data di uscita del nuovo iPhone 15. O almeno così si pensa.

iPhone 15: Apple già sa quando farlo uscire

A quanto pare i dipendenti del negozio Apple di Milton Keynes avrebbero già avuto notizie dalla casa madre circa i periodi in cui, nel 2023, non potranno richiedere periodi di ferie.

Gli intervalli di tempo specifici in cui non sarà possibile prendere ferie sarà precisamente tra il 15 settembre e il 7 ottobre 2023 e tra il 2 dicembre e l’inizio di gennaio dell’anno successivo, il 2024.

Queste rilevazioni hanno fatto immediatamente pensare al lancio di iPhone 15, dal momento che i responsabili non approvano le richieste di ferie nei periodi in cui è previsto il lancio di uno o più prodotti importanti. E si sa che l’iPhone di solito viene presentato nella seconda metà di settembre, stando almeno alle presentazioni degli ultimi anni, mentre il periodo natalizio è quello in cui ci sono le maggiori richieste nei negozi.

Sicuramente è un po’ curioso che questo annuncio sia stato fatto con così tanto anticipo (“per assicurarci di essere meglio attrezzati il prossimo anno“, si legge) ma è probabile che si tratti proprio di una mossa per tenersi il più possibile sul pezzo, sebbene probabilmente non sia ancora stata decisa una data precisa per il rilascio del nuovo cellulare, che al momento è in fase di test.

Però effettivamente i due periodi sono abbastanza rappresentativi rispetto alle uscite di Apple: quella di settembre come dicevamo è una data “topica” che solitamente è dedicata al lancio di nuovi prodotti. E poi la seconda tranche è collocata esattamente nel periodo pre e post natalizio, in cui il picco stagionale della domanda sale vertiginosamente e si richiede quindi la maggior parte della forza lavoro possibile.

Nell’attesa che esca il nuovo Melafonino, ricordiamo che la nuova generazione di iPhone cambierà moltissimo non solo nel design e nelle caratteristiche tecniche, ma anche nel nome. Sparirà infatti il suffisso Pro per lasciare spazio al nuovo suffisso Ultra.