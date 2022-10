DOOM è più che un videogame, è quasi un codice universale: ora riesce a girare sul Block Notes di Windows

Doom è una delle saghe videoludiche più amate di tutti i tempi, e sono davvero pochi i giochi che possono minimamente competere con questo capolavoro. Addirittura è possibile giocarlo persino sul blocco note del proprio computer, ma come?

L’obiettivo dei fan di Doom di far girare il gioco su qualsiasi dispositivo o supporto possibile è stato possibile grazie ad uno YouTuber noto come Samperson, che ha pubblicato un video sul suo canale che mostrava il gioco in esecuzione direttamente nel blocco note di Windows.

E al di là del fatto l’aspetto del gioco perda qualità quando ciò accade, è ancora possibile distinguere i suoi ambienti e la sua straordinaria colonna sonora. In base alle parole del creatore riguardo alla nuova versione, pare che venga eseguito direttamente nel blocco note standard del sistema operativo, senza che sia necessaria alcuna modifica eseguibile.

Ma non è finita qui: Samperson afferma inoltre che le immagini rilasciate non hanno subito alcuna modifica, e che è possibile riprodurre l’intera avventura dall’inizio alla fine. Tuttavia, promette che rilascierà presto gli strumenti necessari affinché altre persone possano ripetere l’esperienza, permettendo a tutti quanti noi di poterlo giocare allo stesso modo praticamente.

Le particolarità del Doom sul blocco note

Secondo Samperson, andando avanti, NotepadDOOM – questo è il simpatico nome dato al gioco unito al blocco note – richiederà ancora un po’ di lavoro prima di essere rilasciato, ma ciò dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni. Il progetto si unisce a una lunga lista di port del gioco, che è già stato adattato per funzionare sui BIOS della scheda madre, sui chioschi degli ordini di McDonald’s e persino su un trattore.

Quanto abbiamo detto è possibile per via della facilità di adattamento del gioco, oramai dovuta sia alla sua età avanzata sia al fatto che è stato uno dei primi titoli a proporre un suo codice personale per la propria community di fan. Questo ha comportato sia adattamenti per varie piattaforme sia una comunità di giocatori che fino ad oggi produce nuove mappe e avventure per il titolo, dunque possiamo dire che sia estremamente variabile come prodotto.

Il lavoro è stato riconosciuto anche da Id Software, che, nell’agosto di quest’anno, ha portato il supporto ufficiale per i componenti aggiuntivi creati dalla community alle ultime versioni di Doom e Doom 2. Grazie a ciò, sia i giocatori PC che quelli moderni di console potranno avere accesso a un gran numero di avventure e contenuti gratuiti che assicureranno la longevità dei giochi.

Ma la vera domanda è un’altra: siamo rimasti colpiti da questa incredibile innovazione, oppure per noi non è altro che una trovata curiosa e basta? Dopotutto dobbiamo considerare che sia davvero difficile vedere un genio all’azione e riuscire a compiere l’impossibile, dunque sarebbe il caso di apprezzare di più quello che ci viene proposto: è un bene valutare in maniera obiettiva i progetti e non snaturarli.