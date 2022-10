Rinvenuto un diamante proveniente dal centro della Terra: ecco uno dei più grandi misteri del Pianeta

Per quanto possa sembrare assurdo è successo veramente, e a confermarlo sono gli stessi esperti che hanno lavorato a questo studio. Pare che sia rinvenuto un diamante dalle profondità della Terra, il che significa che non è stato prelevato da un altro luogo del pianeta che tutti noi conosciamo. Ma come sono arrivati a scoprirlo? Vediamo tutte le informazioni di cui sono entrati in possesso coloro che si sono occupati del caso.

Non capita spesso di sentire di notizie come questa, anche perché è veramente assurdo se ci pensiamo bene. A dire il vero vediamo l’impossibile ogni giorno, e non parliamo soltanto di scoperte scientifiche ovviamente; vengono a galla sempre più innovazioni tecnologiche che fino a qualche anno fa ci sembravano soltanto fantascienza, ma che adesso sono realtà.

Dunque non è tanto strano che sia stato rinvenuto un diamante nelle profondità della Terra, seppur non sia opera nostra ovviamente. Tuttavia qualunque evento ha un suo motivo e tutto può essere spiegato, seppur a volte ci voglia più tempo del previsto per riuscire a dare un chiarimento logico a situazioni di questo calibro. Ma che cosa sappiamo in merito? Analizziamo tutte le news sulla vicenda.

L’importanza del ritrovamento dei diamanti

Non eravamo al corrente di ciò se n’è mai preoccupato, ma fra le montagne sotterranee del monte Everest è possibile trovare dei minuscoli diamanti ctonici che ci mostrano in parte quello che si trova laggiù, nonché un luogo meraviglioso per tutti gli appassionati di questo settore.

Ma sapevate che queste pietre, nello specifico, erano state rinvenute in una miniera in Botswana? Infatti è proprio al suo interno che gli esperti hanno avuto modo di rilevare una serie di elementi che suggeriscono che si sia formata a 660 chilometri sotto la superficie terrestre, tra il mantello superiore e quello inferiore chiamato “zona di transizione”, in un’ambiente molto ricco di acqua precisamente.

E come ben sappiamo il punto più profondo l’oceano è spesso meno di 11 chilometri, ed è difficile pensare che possa essere trovata acqua a profondità maggiori. Tuttavia, c’è da considerare che i processi di subduzione delle placche tettoniche fanno si che questo prezioso liquido penetri più in profondità nel pianeta, arrivando sino al mantello inferiore noto anche come processo ciclico dell’acqua profonda.

Ma nel contesto in questione a cosa ci servirebbe sapere se a queste profondità possa essere trovata dell’acqua? Semplice, perché la sua presenza può influenzare, ad esempio, l’esplosività di un’eruzione vulcanica e svolgere un ruolo fondamentale nell’attività sismica. Da questa ragione capiamo come mai il diamante fornisca delle prove incredibili agli scienziati che hanno lavorato al caso, dando loro motivo di continuare ad indagare a fondo per scoprire altre meraviglie di questo tipo. Sentiremo ancora parlare di pietre preziose, ne siamo certi, dunque non perdetevi gli aggiornamenti futuri in merito.