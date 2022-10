Arriva il nuovo IliadBox Wi-Fi 6, per una rete più potente ma ad un prezzo molto più alto

Non esistono soltanto connessioni veloci, ma anche veri e propri gioiellini con cui navigare ad una rapidità tale da sembrare aliena. E Iliad, che ovviamente ha a cuore tutti i suoi utenti, ci propone una nuova soluzione per riuscire a soddisfare le esigenze dei clienti, ragione per la quale non possiamo che essere entusiasti di parlare della sua nuova introduzione: ecco il suo nuovo router Wi-Fi.

Iliad ritorna a parlare di sé con una nuova aggiunta di mercato davvero imperdibile. Si tratta di una novità della quale vale la pena parlare, dopotutto se apprezziamo le idee della società non possiamo che accogliere anche quelle che vengono dopo chiaramente. L’attuale iniziativa non solo pensiamo che possa giovare ad ognuno di noi, ma potrebbe essere un buon modo per riuscire ad ottenere una connessione molto più veloce del solito.

E tutto ciò potrebbe essere possibile di base con l’offerta fibra che irrompe sul mercato della tecnologia, che nonostante i suoi 15,99 euro al mese per 5 Gbps dedicata ai clienti Iliad mobile non esiste più e non potrà più essere sottoscritta da nessuno. Questo è successo poiché Iliad ha offerto un nuovo piano sempre a 5 Gbit/s in download e con tecnologia FTTH, ma ad un prezzo poco più alto: 19.99 euro al mese. Per quale motivo hanno deciso di incrementare il costo?

Il nuovo modem di Iliad e la promozione annessa

La novità di cui vogliamo parlare oggi è legata al nuovo Iliadbox Wi-Fi 6, ovvero il router in comodato d’uso gratuito dato in dotazione per la navigazione. C’è da dire che i 19.99 euro non sono per tutti i clienti Iliad, bensì solo per coloro che hanno una tariffa Iliad da almeno 9.99 euro con pagamento automatico. Chi non soddisfa questa condizione, come è facilmente immaginabile, pagherà 24.99 euro al mese, quasi quanto la tariffa di un normale operatore telefonico in pratica.

Comunque sia, la nuova Iliadbox Wi-Fi 6 secondo Iliad è stata progettata interamente dal team di Ricerca e Sviluppo, e a livello estetico ricorda molto il box attuale anche se è un po’ più alto. Grazie allo standard Wi-Fi 6 e alle quattro antenne con tecnologia MiMo, inoltre, si potranno raggiungere fino ad 1 Gbit/s in download. Non cambia la distribuzione della banda: i 5 Gbps iniziali sono sempre aggregati, mentre i 2.5 Gbps sono presenti su una porta e gli altri vengono distribuiti tra le altre porte gigabit ethernet e il Wi-Fi.

In base alle parole di Iliad, sappiamo per certo che il modem in questione è stato realizzato e messo alla prova per durare almeno 10 anni, cestinando in definitiva l’idea che spegnendolo di notte si possa risparmiare energia. E al di là dell’incremento di prezzo il gestore telefonico ritiene di essere sempre la tariffa più competitiva, che offre l’unica offerta sul mercato con router incluso a meno di 20 euro e che propone da sempre un prezzo conveniente e vantaggioso.