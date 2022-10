La nuova Xbox sarà in versione Cloud? Phil Spencer rilascia anticipazioni sulla versione tanto attesa

E’ riuscito assolutamente nel suo intento, in maniera pressoché scontata visto che ha un profilo Twitter da oltre un milione di follower. Con un semplice ma enigmatico post Phil Spencer ha acceso l’entusiasmo dei player e degli addetti ai lavori, creato suspense, stuzzicato la fantasia di tutti.

Non è certo oggi che Microsoft voleva uscire con una nuova Xbox in versione Cloud, l’annuncio risale a un annetto fa, ma molti avevano erroneamente pensato che sarebbe stato un stick che si sarebbe collegato direttamente a una porta HDMI. Niente di tutto ciò.

Sarà una scatola o un dispositivo simile a un disco che si collega a monitor e TV. Oppure qualcosa di simile visto che il capo Xbox di Microsoft da ottimo comunicatore si è guardato bene da rivelare tutto.

Una foto, uno scaffale, una scatola e quell’occhiolino

Il dispositivo di streaming Xbox includerà probabilmente anche l’accesso ad app multimediali come Netflix e un’interfaccia utente leggera per avviare i giochi Xbox. Microsoft ha riconosciuto il nome Keystone all’inizio di quest’anno, ma ha rivelato che stava ancora lavorando a una nuova revisione del dispositivo. Fonti che hanno familiarità con i piani di Microsoft hanno rivelato a The Verge che il team Xbox sta continuando a lavorare sul suo dispositivo di streaming e prevede di portarlo sul mercato prossimamente.

Tuttavia, Microsoft è riuscita a lanciare un’app Xbox TV. Disponibile su TV e monitor Samsung nel 2022, lancia giochi da Xbox Cloud Gaming e supporta giochi in streaming a 1080p fino a 60 fps. Accedi semplicemente al tuo account Microsoft nell’app e riproduci in streaming i giochi Xbox proprio come faresti con Xbox Cloud Gaming in un browser.

Nulla di ufficiale su dispositivo di streaming Xbox, ma il commento a quel post di Phil Spencer la dice lunga sui tempi, probabilmente, ristretti di uscita. “Cosa abbiamo detto sul mettere vecchi prototipi sul tuo capo scaffale? Con tanto di grande strizzatina d’occhio su quel post divenuto virale.

Nel post, il capo di Xbox di Microsoft ha pubblicato una foto del dispositivo su Twitter, proprio seduto in cima allo scaffale del suo ufficio, con una piccola scatola bianca, che ricorda l’aspetto di Xbox Series S e sarà dedicata all’accesso ai giochi Xbox, tramite il servizio Xbox Cloud Gaming dell’azienda.

L’ironia, il tono scherzoso, le emoji: tutti chiari indizi su un clima giovale e scherzoso. Che trasuda di annuncio imminente. Magari in prossimità delle festività natalizie? Tutto è possibile, magari il prossimo tweet di Phil Spencer sarà ancor più chiarificatore.

FONTE