Donna vegana si oppone a derattizzazione:«Non posso uccidere topi, sono i miei animali domestici»

La donna ha tentato di giustificare il suo rifiuto asserendo di credere che gli animali non si sarebbero mai recati dai suoi vicini, per il fatto che lei si occupava di loro, fatto che tutto il quartiere avrebbe subìto una vera e propria invasione di ratti

Una donna anziana, vegana, si è opposta alla derattizzazione nel suo appartamento in quanto non era in linea con i suoi valori. La donna si è beccata una sanzione per non aver fatto nulla a tutela della salute pubblica, dato che la sua casa era letteralmente invasa dai ratti.

M. Manzoni, 73 anni, riteneva i topi suoi animali domestici, ecco perché avrebbe deciso di non derattizzare. La donna ha quindi tentato di giustificare il suo comportamento asserendo di credere che i suddetti animali non si sarebbero mai recati dai vicini, proprio per il fatto che lei si occupava di loro. Ma la realtà è ben altra, ossia che i vicini, si sarebbero trasferiti in quanto i topi avevano invaso la loro abitazione, e hanno così deciso di denunciare ogni cosa.

La squadra di salute ambientale è stata convocata per la prima volta dagli abitanti di St Osyth, nell’Essex, per via dei timori degli abitanti del posto. Hanno quindi chiesto alla donna di non dare più del cibo agli uccelli e di dare una sistemazione al giardino la cui vegetazione era troppo folta e piena di parassiti.

La 73enne, tuttavia, si è opposta a questa richiesta, parlando del fatto che ogni essere vivente è importante, e si è presa cura anche dei topi, nutrendoli. Dal momento in cui è partita la denuncia, c’è stato un procedimento penale che ha portato a multa per la donna, pari a 1500 sterline (ossia circa 1700 euro).

Il consigliere Michael Talbot ha detto che è stata una misura che non poteva essere evitata, dato che i richiamo erano stati molti e la donna non aveva voluto sentire ragioni, opponendosi alla derattizzazione e rifiutandosi, più in generale di sistemare anche le altre cose richieste. L’uomo ci ha anche tenuto a precisare che rispetta qualunque convinzione ma queste non devono mettere a repentaglio la salute pubblica.