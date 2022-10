Sposa ha orecchie a sventola, parrucchiera trova soluzione estrema: le incolla

La parrucchiera ha trovato il modo di farla sembrare più bella nel giorno delle sue nozze con un rimedio estremo. Ecco cosa è successo

Una ragazza era in procinto di sposarsi, e per occultare un piccolo difetto estetico, ossia il fatto che avesse le orecchie a sventola, e rendere la sposa più bella nel giorno delle sue nozze, la parrucchiera ha trovato una soluzione estrema: le ha incollato le orecchie.

L’episodio ha avuto luogo in Brasile, dove una parrucchiera ha messo in atto questo trucchetto, che sta spopolando sui social, per occultare le orecchie a sventola della sposa.

Il bizzarro trucco è stato condiviso online e il video ha ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni, con persone che commentano il filmato asserendo che è un trucco “folle”, “assurdo”.

Nel video diffuso social si nota la parrucchiera che applica la colla sul lato posteriore delle orecchie della sposa e poi le preme contro la testa. «Per le sue nozze in agosto, la sposa dai capelli rossi ha optato per una pettinatura arricciata appuntata e adornata con un diadema decorato», spiega. E quindi, per occultare il suddetto difetto estetico, ossia le orecchie a sventole, la parrucchiera si è servita della colla.

La sposa preferiva uno chignon alto per il giorno più importante della sua vita, ma non voleva mostrarsi con le orecchie a sventola, per cui la parrucchiera ha adottato questo rimedio estremo.

La parrucchiera ha anche sottolineato che non era la prima volta che la ragazza usava questo genere di tecnica per nascondere le sue orecchie a sventola.

Ma sotto al post si sono scatenati gli utenti con i commenti più disparati. Un utente ha commentato:«È assurdo! Ma il principale colpevole è il cliente che permette questa atrocità». E qualcuno ha risposto:«La cliente l’ha chiesto, lo fa già tutti i giorni. Leggi la didascalia!».

E infine, qualcun altro ha replicato così:«Sì, ma se qualcosa va storto, la professionista sarà responsabile». Che dire, ognuno fa le sue scelte, d’altronde se è vero che lo aveva fatto altre volte, è alla sposa che spetta la decisione.