Milik, il retroscena spiazza tutti: tifosi del Napoli furiosi dopo l’accaduto

Arkadiusz Milik è uno dei giocatori migliori in questo avvio di stagione della Juve. Un retroscena inedito, però, ha fatto infuriare i tifosi del Napoli.

Il centravanti polacco sta vivendo un buon momento con la maglia bianconera. Tuttavia, un recente aneddoto ha causato l’ira dei napoletani.

La Juventus sta vivendo un periodo molto complicato. L’inizio di stagione è stato al di sotto delle aspettative a causa della mancanza di risultati. Massimiliano Allegri, alla fine dello scorso campionato, aveva dichiarato che la sua squadra avrebbe lottato per vincere lo scudetto, ma la vetta della classifica è già distante 10 punti dopo 9 giornate.

Nel momento difficile, però, ci sono alcuni aspetti positivi. Tra questi c’è sicuramente Milik: il polacco è arrivato in estate dal Marsiglia e sta convincendo tutti. Inizialmente la dirigenza preferiva Depay, ma poi la scelta è ricaduta dell’attaccante ex Napoli. Allegri punta fortemente su di lui e spesso lo schiera anche al fianco di Vlahovic da titolare.

Recentemente, però, è stato svelato un retroscena che ha infastidito i tifosi della sua ex squadra.

Milik si gode la Juventus: il retroscena irrita i tifosi del Napoli

Inizialmente molti tifosi juventini lo hanno accolto con scetticismo, ma ora è una delle poche certezze: Milik si sta conquistando uno spazio importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Il centravanti è arrivato come alternativa a Vlahovic, ma il suo buon rendimento ha spinto l’allenatore ad optare spesso per un modulo a due punte per farli giocare insieme. In questo momento così difficile per i bianconeri, il polacco sta rappresentando una piacevole scoperta.

Ad agevolare l’inserimento c’è stato sicuramente il passato molto recente in Serie A. Prima di passare al Marsiglia, infatti, Milik ha indossato la maglia del Napoli. Con gli azzurri è finita male a causa di alcune problematiche contrattuali e ha passato gli ultimi sei mesi allenandosi a parte per scelta della società. In quel periodo, anche Llorente era fuori rosa e i due hanno svolto molte sedute insieme a Castelvolturno.

Il centravanti spagnolo, ex Juve, ha recentemente parlato di Milik in un’intervista. L’ex bomber ha rivelato un retroscena che i tifosi del Napoli non hanno gradito.

Quando è stato chiesto a Llorente se fosse sorpreso nel vedere Milik in bianconero, lo spagnolo ha risposto: “No, se ne parlava già quando eravamo insieme a Napoli. Arek già allora sognava la maglia bianconera. Nel periodo in cui io e Milik ci allenavamo da soli, lui mi chiese un consiglio e io gli dissi <<La Juve è un club pazzesco. Se ti chiama, vai al volo>>”.

I supporter azzurri non hanno gradito questo dietro le quinte: Milik sarebbe stato pronto a percorrere lo stesso percorso di Higuain, passando direttamente dal Napoli alla Juve.

Alla fine il trasferimento non si è concretizzato in quell’occasione: il polacco, vicinissimo alla Roma, è poi volato in Francia direzione Marsiglia.