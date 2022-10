Juventus, Agnelli non ne può più: a gennaio è pronto l’assalto al top player

Andrea Agnelli ha finito la pazienza ed è nuovamente pronto a tirare fuori il portafoglio per regalare un top player alla Juventus nel prossimo mercato di gennaio.

La sconfitta in campionato contro il Milan ha portato i bianconeri già a -10 dalla vetta della classifica: Massimiliano Allegri è sul banco degli imputati, ecco cosa succederà.

Nonostante un calciomercato molto convincente è senza dubbio la Juventus la squadra italiana più in difficoltà in questo inizio di stagione. In nove partite di Serie A i bianconeri hanno infatti ottenuto solamente tre vittorie, non convincendo quasi mai neanche dal punto di vista del gioco. Tutto considerando anche gli avversari incontrati: ben sei infatti occupano attualmente la parte destra della classifica.

Dopo le due vittorie contro il Bologna e il Maccabi Haifa in Champions League, gli uomini di Allegri sono ricaduti in un’altra brutta serata nel big match contro il Milan. Il 2-0 finale firmato da Tomori e Diaz racconta di due squadre in questo momento agli antipodi: una in fiducia e l’altra in stato confusionale. I bianconeri hanno però un bisogno urgentissimo di cambiare rotta già dalla prossima sfida, il derby contro il Torino.

Questo mese prima del Mondiale sarà fondamentale rimanere in gioco in tutte le competizioni, per poi tentare un’incredibile rimonta nella seconda parte della stagione. Per farlo il presidente Andrea Agnelli ha in mente un colpo di mercato che potrebbe rivitalizzare tutto l’ambiente: ecco di chi si tratta.

Milinkovic-Savic è più che un’idea: ma ecco le condizioni poste ad Allegri

Se la Juventus è da un po’ di tempo in difficoltà, c’è un giocatore che invece migliora di anno in anno e che anche in questa stagione sta sorprendendo tutti per i suoi numeri: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio ha già collezionato tre gol e sette assist, confermandosi ancora una volta come il miglior interprete nel suo ruolo in Italia. Il suo contratto con i biancocelesti è però in scadenza nel 2024 e, nonostante sia molto legato all’ambiente, la sua avventura potrebbe essere arrivata al capolinea.

Agnelli è pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro che Lotito potrebbe decidere di accettare in caso di mancato accordo per il rinnovo. Il presidente della Juventus farà questa operazione però solo a una condizione: che Allegri sia riuscito almeno a portare la squadra agli ottavi di Champions League.

Se a metà novembre invece i bianconeri non dovessero riuscire a centrare questo obiettivo e il distacco dalla vetta della classifica in Serie A fosse ancora ampio, i piani cambierebbero. In tal caso Allegri con tutta probabilità dirà addio e la Juventus proverà ad aprire un nuovo ciclo.