De Rossi diventa allenatore: tutti i dettagli di un colpo incredibile

Daniele De Rossi ha realizzato il sogno di diventare allenatore. L’ex centrocampista della Roma ha accettato un’offerta interessante, la trattativa si è chiusa velocemente.

L’assistente del CT Roberto Mancini è pronto a vivere la sua prima esperienza da allenatore. Per l’ex mediano inizia una nuova carriera.

Daniele De Rossi non lo ha mai nascosto: il suo sogno è quello di essere un allenatore. Dopo una vita dedicata alla Roma, la squadra del suo cuore, ha intrapreso il percorso per arrivare in panchina. Dopo gli studi a Coverciano, si è unito allo staff di Roberto Mancini per osservare da vicino metodi ed idee del CT della Nazionale. L’ex centrocampista ha ricoperto un ruolo importante nella vittoria dell’Europeo, offrendo esperienza e carisma allo spogliatoio.

Ora, però, si sente pronto per spiccare il volo con le proprie ali: è ufficiale il suo approdo su una panchina italiana di prestigio.

De Rossi diventa allenatore: l’ex Roma ha già firmato il contratto

È tutto pronto ormai per l’inizio della nuova avventura di Daniele De Rossi. Come anticipato, l’ex centrocampista ha deciso di lasciare lo staff della Nazionale per intraprendere la carriera da allenatore.

Come alcuni illustri predecessori, partirà allenando in Serie B. Recentemente alcuni suoi ex compagni dell’Italia campione del mondo del 2006 hanno iniziato ad allenare dal campionato cadetto: Cannavaro (Benevento), Inzaghi (Reggina) e Grosso (Frosinone). Inoltre, c’è ancora Buffon in attività con la maglia del Parma.

A De Rossi toccherà una piazza esigente che fino a due anni fa era in Serie A: la SPAL. Il club di Ferrara ha deciso di esonerare Roberto Venturato dopo un avvio di campionato deludente e ha scelto proprio l’ex mediano per ripartire.

L’accordo fra De Rossi e il presidente della SPAL Joe Tacopina si è trovato velocemente. L’ex romanista ha firmato un contratto fino al 2024 e si prepara così a intraprendere la sua prima esperienza da allenatore.

Il suo compito sarà quello di portare la squadra lontana dalla zona pericolosa della classifica. Al momento, i biancazzurri sono 14esimi con 9 punti raccolti dopo 8 giornate.

La zona playout è a ad una sola distanza, mentre il Pisa, prima squadra in zona retrocessione, è al momento a -3. Si tratterà dunque di una missione complicata per De Rossi, che dovrà lottare contro squadre ben attrezzate come Cittadella, Venezia, Palermo, Ascoli e tante altre per evitare la retrocessione.