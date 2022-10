Casillas, la motivazione dietro alla separazione con Sara Carbonero è incredibile

Un famosissimo ex campione del calcio mondiale esce allo scoperto sui social. Dietro alle sue parole c’è una motivazione incredibile.

Ormai da diversi anni a questa parte squadre e calciatori fanno utilizzo dei social network per ufficializzare le più svariate notizie, partendo dal calciomercato, passando per le formazioni ufficiali delle partite e finendo per le problematiche personali.

L’ultimo calciatore ad aver fatto grande risonanza con il suo post su Twitter è stato l’ex storico portiere di Spagna e Real Madrid Iker Casillas, che nella giornata di domenica 9 ottobre ha pubblicato un post di coming out.

“Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo” (spero mi rispettiate: sono gay. buona domenica) è il post apparso sul profilo ufficiale del portierone dei Galacticos. Un post che ha lasciato a bocca aperta i suoi follower, anche considerato il fatto che Casillas è stato sposato per ben 5 anni (dal 2016 al 2021) con la bellissima giornalista Sara Carbonero, relazione resa nota da un bacio rubato durante l’intervista che la stessa giornalista stava facendo dopo la finale dei Mondiali vinta da Iker da capitano della sua Spagna.

Molti sono dunque quelli che ora ritengono che dietro alla separazione con la Carbonero ci sia proprio l’omosessualità del portiere, anche se la verità dietro a quanto successo è totalmente diversa.

La verità dietro le sue parole

In realtà infatti dietro le parole scritte dal classe ’81 madrileno non c’è altro che un attacco hacker al profilo del calciatore. Il post è infatti sparito dal suo profilo poco tempo dopo essere stato pubblicato.

Dopo qualche ora è arrivata anche la smentita ufficiale da parte dell’ex numero uno dei Blancos, che ha scritto: “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB.” scusandosi quindi con tutti i suoi follower e con tutta la comunità LGBT per il post pubblicato, additandolo ad un hackeraggio del suo profilo.

Intanto tra le reazioni dei fan e i commenti sotto al post originale spicca quello ironico di Charles Puyol, ex capitano del Barcellona, che ha voluto riderci su: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker” (è il momento di raccontargli di noi, Iker), esortando il campione del mondo a raccontare a tutti la loro storia d’amore.