Dybala, l’infortunio è più grave del previsto: Mourinho trema

C’è grande ansia in casa Roma per il problema fisico che ha costretto Paulo Dybala ad abbandonare il terreno di gioco nella sfida contro il Lecce: il responso è più grave del previsto.

La squadra di José Mourinho ha vinto con più difficoltà del previsto la partita contro un Lecce che per un’ora abbondante è stata costretta a giocare con un uomo in meno. La classifica sorride ma l’infortunio di Dybala preoccupa e non poco tutto l’ambiente giallorosso.

La Roma continua a perdere pezzi e l’ultimo finito nella lista degli indisponibili è di quelli pregiati. Paulo Dybala è stato infatti l’autentico trascinatore di questo inizio di stagione ma l’ennesimo problema fisico della sua carriera lo costringerà a un lungo stop. Arrivato a parametro zero dalla Juventus, la Joya è stato accolto come un re dalla tifoseria giallorossa e fino ad ora non ha deluso le aspettative.

Nelle prime undici partite stagionali tra Serie A ed Europa League ha infatti già messo a segno 7 gol e fornito 2 assist ai propri compagni. Sempre al centro delle manovre offensive della squadra, Dybala sembrava ritornato ai livelli di qualche anno fa quando con la maglia bianconera incantava con le sue giocate. Anche contro il Lecce un suo rigore ha deciso la partita, ma suo malgrado proprio quello gli impedirà di scendere in campo per un bel po’.

Infatti l’attaccante argentino. già in dubbio alla vigilia del match, ha sentito tirare un muscolo della coscia sinistra obbligando Mourinho al cambio. Poteva sembrare un problema di poco conto, ma al termine della partita l’allenatore portoghese ha rivelato invece la serietà dell’infortunio. I tifosi giallorossi rischiano di dover fare a meno di lui più a lungo del previsto: ecco le sue condizioni.

La notizia che nessuno si augurava è arrivata: ecco quando tornerà la Joya

Ai microfoni di DAZN José Mourinho, nonostante gli esami non abbiano ancora dato alcun esito certo, è apparso rassegnato. Parlando dell’infortunio del suo attaccante ha dichiarato: “Come sta Dybala? Dico male per non dire molto male. C’è il rischio di rivederlo nel 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con i medici, ma per quello che ho sentito parlando con Paulo dico molto male“.

Parole che hanno allarmato tutti compresa la Nazionale Argentina che rischia di dover fare a meno di lui per il Mondiale in Qatar. L’ipotesi più plausibile è quella di rivedere Dybala in campo alla ripresa del campionato per metà gennaio, anche se ovviamente il ragazzo farà di tutto per provare ad anticipare quanto più possibile i tempi.

Quel che è certo è che la Roma dovrà rinunciare a lui per il prossimo mese, un periodo denso di impegni che dirà molto sul prosieguo della stagione. Una brutta gatta da pelare per Mourinho che dovrà cercare il modo di non farlo rimpiangere troppo.