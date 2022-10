A distanza di qualche giorno emergono nuovi dettagli riguardo quanto accaduto durante la gara tra Roma e Betis: ecco cosa è successo, ve ne siete accorti?

Non è la prima volta in cui si assiste a interventi maldestri da parte di giornalisti o commentatori, sovente presi in contropiede perché non consapevoli di essere in diretta. Gli esempi del passato più e meno recente potrebbero essere plurimi. A partire dalle diverse gaffe al Tg1 o in altre trasmissioni di informazione, durante le quali si è assistito a litigi tra presentatori e regia per mancati rispetti tempistici o semplici interventi fuorionda che, in quanto tali, sono stati epurati dal filtro della diretta.

Quest’ultima è bella proprio per questo, come recita un noto detto, applicabile al mondo mediatico tutto e non unicamente al ramo sportivo. Restando su quest’ultimo, ricordiamo quando ascoltato da gran parte di utenti che abbiano assistito alla sfida Roma-Betis su Dazn lo scorso giovedì. Gli uomini di Mourinho, portatisi in vantaggio grazie al rigore di Dybala, propiziato da un tocco di mano segnalato dal Var, sono alla fine caduti di fronte alle offensive avversarie, soccombendo alla qualità e alle gestione del palleggio da parte degli uomini di Pellegrini.

Parolaccia in diretta e scuse immediate a Dazn: succede di tutto in Roma-Betis

Come osservato dai più, è stata una giornata storta sin dal primo momento, come evidenziato dall’episodio capitato a Mehmet Celik. Il terzino ha abbandonato anzitempo il campo e la sua sortita ha rappresentato uno dei tanti episodi infelici abbattutisi sulle fila giallorosse. Basti pensare all’espulsione nervosa di Nicolò Zaniolo ma anche alla poca concretezza sotto porta da parte di Cristante e compagni, alla fine pagata con il gran gol di Enrique, favorito anche da un errore non poco vistoso di Leonardo Spinazzola.

Tornando al discorso iniziale, segnaliamo come, proprio durante la messa in onda delle immagini legate all’infortunio del terzino, il commento di Simone Tiribocchi non è passato inascoltato. La nota voce di Dazn ha infatti pronunciato una parolaccia in diretta, commentando con un “Azzo!” le immagini dello scontro tra il laterale turco e il collega Gianluca Mancini, fautore di quella che si scoprirà essere un trauma distorsivo al collaterale.

Immediate le “scuse” di Tiribocchi che ha così detto: “Scusate la parola, ma è molto brutto perché il ginocchio va all’interno e dunque il collaterale“. Una notizia non bellissima certamente per José Mourinho, consapevole di aver perduto per diverso tempo due terzini destri per una problematica pressoché simile.