Televisione accesa, risparmiare si può: qualche semplice consiglio per spendere di meno

Fare attenzione agli sprechi diventa quasi un imperativo in tempi di inflazione galoppante e bollette salatissime.

Un modo semplice per risparmiare sulla bolletta della corrente elettrica è fare attenzione agli elettrodomestici che consumano di più. Tra questi c’è il televisore.

Molti italiani vivono con la tv accesa, soprattutto le persone casalinghe, chi lavora da casa e più ancora i pensionati che non hanno grandi occasioni di uscire di casa e per i quali i programmi televisivi rappresentano un modo per passare le giornate.

Ma non manca chi lascia la tv accesa anche di notte perché si addormenta guardandola senza avere una funzione di spegnimento automatico integrata nel proprio apparecchio. Insomma, ridurre il quantitativo di ore in cui il televisore rimane acceso – di cui spesso non ci si rende neppure conte – può essere un’idea per risparmiare.

Quanto consuma la televisione?

Quanto consuma una televisione accesa tutto il giorno? Non si può rispondere a questa domanda in termini assoluti. Si può però fare una media dei consumi sulla base del tipo di tecnologia che sta dietro al nostro apparecchio televisivo.

Si sa ad esempio che sul piano energetico le tv a schermo LCD consumano molto più di quelle a LED. Un altro aspetto che pesa non poco sui consumi energetici è la grandezza dello schermo. Più grande è la superficie dello schermo, più la tv consuma energia. A parità di dimensioni, una tv a LED può arrivare a consumare quasi la metà in meno rispetto a un dispositivo con tecnologia LCD.

Gli apparecchi televisivi hanno un range molto vasto. Vanno da una potenza minima di 50 W fino anche a 600 W. Quanto alla spesa effettiva, il costo medio dell’elettricità si aggira attorno ai 0,25 euro per kWh. Sulla base delle proprie abitudini di consumo, non sarà difficile calcolare la propria spesa.

Il problema però non sta tanto in quanto consuma il televisore, ma in quanto lo guardiamo. Quante ore e quante volte al giorno accendiamo la tv incide molto sulle nostre spese.

Come fare per risparmiare sull’energia elettrica

Per risparmiare sull’uso della televisione, la tattica migliore è andare “a monte”. Gli apparecchi LCD non sono convenienti. Calcolando in poco più di 1 euro al giorno il costo di una tv LCD media, le stime parlano di quasi 360 euro di energia all’anno.

Anche scollegare la tv alla sera collegandola a una ciabatta a interruttore può portare un piccolo risparmio. Ogni ora la luce stand-by consuma 3 watt, cioè 72 w giornalieri. In un anno la spia rossa che resta accesa quando il televisore è in stand-by costa circa 6 euro. Collegando la tv a una ciabatta a interruttore si eviterà di dover staccare ogni volta la presa della tv e si potrà risparmiare qualche euro.