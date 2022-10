Bad news da Vodafone, la fine del 2022 porterà un aumento di prezzo, ma di quanto?

No news good news, diceva un antico motto latino esploso nella Terra d’Albione sin dai tempi di Giacomo I d’Inghilterra. Il problema, semmai, è quando le notizie, o presunte ci sono. E’ qui che diventano bad news, almeno per tutti i clienti della britannica Vodafone.

Se ne parlava già da un po’, ma quella data spartiacque s’avvicina sempre più. A partire dal primo rinnovo successivo al 13 novembre 2022, il costo di alcune offerte di Rete Sicura mobile aumenteranno di mezzo euro, o praticamente del suo doppio (0.99 euro per l’esattezza) in base all’offerta.

Vodafone parla esplicitamente di una semplificazione delle promo, nel segno di un costante miglioramento tecnologico. Tutto vero, o meglio ufficiale. Ma sempre di aumento di prezzi stiamo parlando. Di un euro e novantanove centesimi, per l’esattezza.

Come rescindere gli accordi

I dati ufficiali diranno la conseguenza di questa rimodulazione delle tariffe, Se in pratica Vodafone ci guadagnerà, più o meno rispetto a quanti clienti passeranno a un altro operatore. Già, perché è possibile ancora, soprattutto per chi non l’ha fatto, dire: no!

“Il diritto di recesso potrà essere esercitato su voda.it/disdettalineamobile, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590, specificando la causale”. Ossia: “Modifica delle condizioni contrattuali”

Eventuali rate residue relative a costi di attivazione o di dispositivi associati alle offerte, saranno pagate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento precedentemente indicati. In alternativa, i clienti potranno richiederne il pagamento in un’unica soluzione, indicandolo nella richiesta di recesso.

A chi, invece, seppur storcendo il naso, non andrà via, deve sapere che ci sono altre bad news in arrivo. A dicembre, magari. “Alcune offerte di rete fissa – ammette Vodafone – aumenterà di 1,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrire ai nostri clienti la massima qualità dei nostri servizi”.

Tre indizi, e altrettanti rincari, dunque, fanno una prova di ciò che sta accadendo a Vodafone da un po’ di mesi. Lo scorso 15 settembre erano uscite le modifiche delle condizioni dei servizi per i clienti privati con linea fissa dal 15 settembre 2022. Dal 28 ottobre scatteranno altre modifiche, quelle delle condizioni contrattuali per clienti privati ricaricabili.

Il 15 novembre ci saranno le modifiche delle condizioni dei servizi per i clienti privati con linea fissa. Cosa accadrà a dicembre? Per il momento no news… good news.

FONTE