Prime Day di autunno, ecco com’è andato l’evento Amazon tanto atteso

Ha cambiato nome, non la sostanza. Per la “collezione d’autunno” di offerte Amazon si è affidato al Prime Early Access, in pratica lo stesso concept dell’ormai tradizionale Prime Day, quella due giorni di super promo riservati ai clienti Prime dell’e-commerce numero uno al mondo.

Il 12 e 13 ottobre sono stati due giorni affollati nella arcinota piattaforma statunitense. Che oltre che aver permesso ad Amazon di guadagnare e agli utenti di risparmiare, ha regalato spunti interessanti sulla linea di condotta da parte dei clienti dell’e-commerce del colosso di Seattle.

I risultati della “Prime Early Access Sale” di Amazon delineano un quadro eterogeneo, ma anche un minimo comun denominatore: gli acquirenti hanno evitato di spendere soldi per articoli di grandi dimensioni, nel segno delle preoccupanti notizie in materia economica.

Il 58% degli articoli acquistati durante le prime ore a meno di 20 dollari

Vuoi per la lunga mano della pandemia da Coronavirus, vuoi per la guerra della Russia in Ucraina, l’inflazione è un po’ cresciuta a livello globale. Le preoccupazioni per la crisi in arrivo, presumibilmente tangibile sulle bollette di gas e luce si sono viste tutte nella due giorni di super sconti di Amazon.

In molti si aspettavano un boom dello shopping, antipasto natalizio, che non c’è stato. Ma questo non vuol dire certo che sia andata male.

Mentre terze parti e ricercatori stanno ancora lavorando su stime e dati più certi, i primi risultati suggeriscono che i rivenditori che hanno venduto televisori, computer desktop e altri articoli più costosi se la sono cavata male durante l’evento Early Access, almeno stando al sondaggio (su 1.025 Early Access verificati, quindi ancora un discorso primordiale) della società di ricerche di mercato con sede a Chicago Numerator. Meglio i commercianti che vendevano articoli a basso costo: circa il 58% degli articoli acquistati durante le prime ore dei “saldi” su Amazon, infatti, era al di sotto dei 20 dollari.

Amazon ha affermato che i membri Prime hanno ordinato più di 100 milioni di articoli dai commercianti durante la vendita dell’accesso anticipato. Alcuni degli articoli più venduti Laneige, Lip Sleeping Mask, Apple AirPods (seconda generazione), Vital Proteins Collagen Peptides e Crest 3D Whitestrips Professional Effects Teeth Whitening Strips.

Il dato più rilevante per Amazon è quel 15% rispetto a un giorno qualsiasi (senza super promo) sulla piattaforma di e-commerce. “Per molti venditori, questa stagione è principalmente una preparazione alle vacanze – ha spiegato Tom Funk, direttore dell’e-commerce di Ann Clark Cookie Cutters, in uno stralcio di un’intervista a Digital Commerce 360 – ma per noi su Amazon, Halloween è una stagione intensa a sé stante, con formine per biscotti e forniture da forno su tutti”.

Nessun dramma, Amazon sapeva della situazione difficile dei tempi che stiamo passando: “Non stiamo effettuando sconti o offrendo promozioni di accesso anticipato – conclude Funk – immagino che molti venditori stiano sentendo pressioni inflazionistiche, quindi mi aspettavo lo sconto attenuato”.

