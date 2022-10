Juventus, Conte si può fare: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

L’avventura di Max Allegri sulla panchina della Juventus sembra arrivata al capolinea. Al suo posto un ritorno che fa sognare i tifosi

L’avvio di stagione della Juventus non è stato esaltante. Tuttavia nessuno si sarebbe mai aspettato un tracollo tale da mettere in discussione Max Allegri dopo appena 9 gare di campionato. I bianconeri erano chiamati a tornare a riaffermare il loro dominio in Italia, con una rosa apparentemente migliorata e pronta da subito con un innesto di spessore come Di Maria, ma così non è stato.

Da tempo ormai nel mirino delle critiche il tecnico toscano, che a detta di molti è il principale artefice delle disfatte della squadra. A gettare benzina sul fuoco la disastrosa serata di Champions League dove i padroni di casa del Maccabi nei primi 45 minuti hanno impartito una vera e propria lezione a Vlahovic e compagni.

Zero tiri verso la porta, poche idee, e punteggio sul 2-0 sia alla fine del primo che del secondo tempo. Una sconfitta che rischia di aver compromesso addirittura il passaggio del turno, cosa che non avviene dalla stagione 2013-14 quando in panchina c’era proprio Antonio Conte.

Allegri era riuscito almeno in parte dove aveva fallito il suo predecessore, riportare la Juve tra le grandi anche in Europa con due finali purtroppo perse contro i marziani del Barcellona prima e del Real di CR7 e Benzema poi. Oggi più che mai dunque sembra essere arrivato l’epilogo della sua storia in bianconero, vista la clamorosa notizia che arriva dall’Inghilterra.

Juventus-Conte: i tifosi sognano il clamoroso ritorno

Antonio Conte, questo è il nome che tifosi (e non solo) sognano per rilanciare le aspettative del club. La spaccatura tra Allegri e lo spogliatoio sembra ormai insanabile e questo starebbe spingendo la dirigenza verso una decisione drastica.

Ci sono molti fattori da prendere in considerazione però. Il primo è il contratto dell’allenatore, il tecnico livornese ha un contratto fino al 2025 da ben 7 milioni di euro netti a stagione, che lordi superano i 10 milioni. Una cifra che nelle casse della società pesa, e che nel caso di un esonero peserebbe ancora di più sull’ingaggio del sostituto.

In casa Tottenham non si sentono comunque al sicuro e stanno cercando di tutelarsi offrendo un rinnovo di contratto a Conte, il quale sembrerebbe aver preso tempo. Nessuna trattativa ufficiale dunque al momento, con il tecnico italiano che in conferenza si dichiara contento a Londra.

Tuttavia i segnali appaiono inequivocabili, quel rinnovo tarda ad arrivare e il motivo pare proprio essere la volontà di tornare in bianconero, ma che questo accada prima del mondiale sembra un’ipotesi molto lontana dalla realtà.