Lotito blinda Milinkovic Savic, ma la Juve non demorde: accordo segreto fa saltare tutto (da revisionare)

Claudio Lotito ha blindato Milinkovic-Savic, la Juve però non demorde: spunta l’accordo segreto che fa saltare tutto.

Il presidente della Lazio ha risposto alle ultime voci riguardo l’asso serbo dei biancocelesti, i bianconeri non vogliono mollare: occhio all’accordo che fa saltare tutto.

Uno dei giocatori con più mercato in assoluto in Serie A è, ormai da diversi anni, Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio sta avendo una continuità di rendimento davvero impressionante e da ormai diverse stagioni si è issato tra i migliori interpreti del suo ruolo.

La forza fisica mista ad una tecnica sopraffina che contraddistingue il serbo, lo rendono un obbiettivo concreto per qualunque big d’Europa e soprattutto d’Italia, ancor di più se si considera il dominio che il biancoceleste sta avendo anche in questa stagione. I 3 gol e 7 assist fino a qui messi a segno rappresentano un bottino davvero incredibile per una mezz’ala ma di certo non sorprende viste le cifre sempre avute dall’idolo dell’Olimpico sponda Lazio.

Per Milinkovic, le richieste mosse da Lotito da ormai diverso tempo sono altissime, intorno ai 100 milioni di euro, e pertanto ogni possibile pista che lo portasse lontano da Roma è stata chiusa anzitempo. Nonostante questo sembra difficile che questa situazione possa resistere per tanto tempo e le voci degli ultimi giorni sembravano confermare ciò.

L’asse Milinkovic-Juve s’infiamma ma Lotito non ci sta: l’accordo cambia tutto

Quando si parla di Milinkovic-Savic in ottica mercato, è inevitabile che il suo nome venga asscoiato alla Juventus. L’interesse dei bianconeri nei confronti del serbo è ormai cosa nota, le richieste che la Lazio fa per il suo giocatore hanno però sempre chiuso le porte per questa potenziale trattativa.

L’arrivo in bianconero di Vlahovic e Kostic, compagni di nazionale del centrocampista, ha aperto nuovamente a possibili cariche da parte del club di Torino al punto che la Gazzetta dello Sport ha parlato di un possibile approdo già a gennaio del biancoceleste in Piemonte: a chiudere ogni chance ci ha pensato proprio il presidente Lotito.

“Ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo”, le parole del numero uno laziale non lasciano dubbi circa l’attuale richiesta per il suo gioiello ma a creare maggiore interesse sono le successive dichiarazioni: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno”.

Lotito ha così chiuso anche la querelle attorno ad un potenziale accordo che l’agente di Milinkovic-Savic avrebbe con lo stesso presidente per la creazione di una corsia preferenziale verso Torino sponda bianconera. La vicenda sembra comunque lontana dal chiudersi e nei prossimi mesi arriveranno ulteriori novità.