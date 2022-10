Scossa Allegri, l’allenatore cambia la Juve: ecco la mossa a sorpresa per ripartire

La Juventus sta attraversando un momento negativo: il derby con il Torino può essere l’occasione per Allegri di ripartire.

L’allenatore bianconero vuole subito risposte dalla sua squadra: la mossa a sorpresa può essere la scossa necessaria per lanciare un segnale.

La sconfitta con il Maccabi Haifa in Champions League ha rappresentato il punto più basso della storia recente della Juventus. I bianconeri sono parsi in grande difficoltà ed in confusione: il gol dell’1-0, poi, è sembrato troncare le gambe ai giocatori che non sono riusciti a reagire. Ora al qualificazione agli ottavi si è complicata in modo drastico: le sfide con PSG e Benfica saranno cruciali e senza appello.

Ad ogni modo, Allegri ha in mente il campionato e da qui vuole ripartire per tornare in carreggiata. Il derby con il Torino di oggi può fornire i giusti spunti emotivi per ottenere una reazione. L’allenatore, per dare una scossa, pensa ad una mossa a sorpresa che farebbe discutere.

Allegri medita la mossa ad effetto: così cambia la sua Juve con il Torino

Il clima in casa Juve è rovente. I recenti risultati negativi hanno causato malcontento all’interno della squadra e, soprattutto, fra i tifosi. I presupposti all’inizio della stagione erano ben diversi, ma giunti a metà ottobre la situazione è già complicata a causa del ritardo in classifica in campionato. Anche in Champions League le difficoltà sono parse evidenti con tre sconfitte ed una vittoria (in casa con il Maccabi).

Ora l’ambiente ha bisogno di una scossa per poter ripartire e ritrovare l’entusiasmo necessario per invertire la rotta. Il derby con il Torino rappresenterà un esame di maturità: la squadra di Juric è una delle più difficili da affrontare a causa dell’alta intensità e del gioco uomo su uomo. Allegri, dunque, pensa ad una mossa ad effetto per sorprendere il suo avversario: il 3-5-2 con una (o più) esclusione eccellente, ovvero quella di Bonucci.

Il capitano bianconero sta attraversando un periodo complicato a livello personale: è uno dei più criticati e le recenti prestazioni sono state insufficienti. Allegri ha già dimostrato di non avere timore a rinunciare a lui, come accaduto nella rovente trasferta di Monza (poi terminata con una sconfitta).

Ecco dunque che l’allenatore starebbe pensando di disegnare una difesa a 3 con Bremer perno centrale e Danilo con Alex Sandro come braccetti.

Come anticipato, però, le esclusioni eccellenti potrebbero essere molteplici. Non solo Bonucci: anche uno fra Milik e Vlahovic potrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio a Kean. Si tratterebbe di una mossa ad effetto: Allegri deciderà a breve prima di annunciare la formazione ufficiale: questi sono i dubbi che si porta dietro.