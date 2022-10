Donald Trump sbarca su Google Play Store: ecco com’è il social dell’ex-presidente USA

L’aveva detto sin da quando dimorava alla Casa Bianca. E’ stato di parola Donald Trump. Il suo social ha ottenuto l’approvazione da Google, che l’ha inserito nel suo Play Store.

La prima conseguenza è economica. Le Azioni della Digital World Acquisition Corp sono impennate in borsa dopo l’ok per la piattaforma di social media “Truth” dell’ex presidente degli Stati Uniti.

Le azioni di DWAC, infatti, hanno chiuso di oltre il 14% a 18,30 dollari in settimana. Il Nasdaq ha perfino sospeso la negoziazione di DWAC per circa cinque minuti, giovedì mattina durante l’impennata. Il picco del titolo quest’anno è stato di circa 97 dollari, lo scorso marzo.

Un passo importante ma non definitivo

Il placet a Donal Trump significa che l’app è ora disponibile sull’App Store per il 44% degli utenti di smartphone negli Stati Uniti che hanno un dispositivo Android. Gli utenti Android potevano in precedenza accedere alla piattaforma tramite il proprio browser web o tramite il “caricamento laterale” dell’applicazione tramite il sito Web Truth Social.

L’app era stata precedentemente bloccata dal Play Store per aver violato le linee guida di Google per la moderazione dei contenuti generati dagli utenti. A quanto pare, acqua passata.

“Le app possono essere distribuite su Google Play a condizione che rispettino le nostre linee guida per gli sviluppatori – ha spiegato in settimana un portavoce di Google – incluso l’obbligo di moderare efficacemente i contenuti generati dagli utenti e rimuovere i post discutibili come quelli che incitano alla violenza”.

Truth Social ha accettato di imporre la moderazione dei contenuti e di rimuovere e bloccare gli utenti che pubblicano post che incitano alla violenza, secondo Google. La piattaforma è stata fondata da Trump dopo essere stato bandito da Twitter nel gennaio 2021 “per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza”, dopo che centinaia di suoi sostenitori hanno attaccato il “Campidoglio” degli Stati Uniti.

Ma Trump non può ancora esultare del tutto. Già, la società aveva perso 138 milioni di dollari del suo investimento privato di un miliardo di dollari dopo che una scadenza chiave è scaduta a settembre.

DWAC sta attualmente spingendo per estendere la scadenza per la fusione, che è attualmente fissata per l′8 dicembre. La società ha bisogno del 65% degli azionisti per approvare una proroga di un anno, ma finora non è riuscita a ottenere un supporto adeguato. Senza l’estensione o il completamento della fusione, DWAC liquiderebbe tutto l′8 dicembre. Il voto degli azionisti è stato posticipato fino al 3 novembre.

