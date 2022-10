È giallo sul cadavere dell’adolescente scomparsa e ritrovata in una valigia [VIDEO]

Gli agenti di polizia hanno trovato una ragazzina di 12 anni morta e rinchiusa in una valigia venerdì sera a Parigi.

Una morte ancora avvolta nel mistero. Era scomparsa dopo la scuola e i genitori avevano dato l’allarme non vedendola rientrare a casa.

Francia sotto choc per un orrendo ritrovamento. È successo a Parigi dove il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato ritrovato venerdì sera all’interno di una valigia. Il ritrovamento è avvenuto in un palazzo diverso da quello dove la 12enne viveva assieme ai genitori. In precedenza la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa. E così il padre della vittima, preoccupato per non averla vista rientrare a casa dopo la scuola, aveva allertato la moglie che si è recata in questura per denunciare la sparizione della figlia.

Il padre aveva lanciato l’allarme nel pomeriggio, dopo la denuncia della madre dell’adolescente in commissariato le indagini della polizia sono scattate subito. Gli investigatori hanno rapidamente seguito la pista criminale dopo aver scoperto degli elementi che facevano pensare a un rapimento nell’interrato della residenza di rue Manin, dove viveva la giovanissima vittima. Tra gli oggetti ritrovati dai poliziotti dello scotch e un taglierino che avrebbero potuto servire ai rapitori per immobilizzarla.

Poi il macabro ritrovamento. L’adolescente, nata nel 2010, è stata ritrovata con le mani e i piedi legati, col visto ricoperto di scotch. Il suo corpo senza vita era accartocciato all’interno di una valigia ritrovata in rue d’Hautpoul, nel XIX arrondissement di Parigi.

Probabili ferite alla gola della vittima

Le autorità non hanno reso pubblici i dettagli sulle cause della morte della ragazzina. Secondo le prime constatazioni, riferisce il canale televisivo BFM, la vittima presenta delle ferite al livello della gola. Oggi, sabato 15 ottobre, sarà eseguita l’autopsia al fin di determinare con precisione le cause del decesso.

Gli investigatori dell’anticrimine hanno concentrato le loro ricerche sulla visione delle telecamere di sorveglianza. E hanno individuato una giovane donna, sulla ventina, impegnata a spostarsi davanti a un palazzo trasportando con difficoltà una valigia fino alla sua macchina. La stessa valigia poi ritrovata alcune strade più avanti, col corpo della vittima rinchiuso al suo interno.

Sul caso della dodicenne morta e ritrovata in una valigia è stata aperta un’indagine per omicidio. La polizia ha fermato quattro persone, ma il grado del loro coinvolgimento nella vicenda resta ancora tutto da determinare. Tra gli individui fermati c’è anche l’emarginato che ha chiamato i soccorsi dopo aver scoperto la valigia. A quanto si apprende, non dovrebbe avere svolto alcun ruolo di natura criminale ma gli inquirenti devono effettuare tutte le verifiche del caso.