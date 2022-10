Fa tatuare il figlio di 10 anni, arrestata la madre: «Ha messo in pericolo la sua salute»

Una donna è finita nei guai per aver permesso al figlio di appena dieci anni di farsi fare un tatuaggio col suo nome.

Il piccolo aveva manifestato il desiderio di essere tatuato e la madre lo ha accontentato senza nemmeno essere presente mentre l’artista improvvisato eseguiva il lavoro.

A New York la polizia ha arrestato Crystal Thomas, una mamma di 33 anni. La donna è accusata di aver lasciato che il figlio – di soli 10 anni – si facesse un tatuaggio permanente. Avrebbe permesso che il bambino si facesse tatuare il proprio nome in grande stampatello, addirittura in un motel della città di Highland, vicino a Poughkeepsie, dove si trovano lei e i suoi due figli. Adesso la accusano di aver messo «in pericolo la salute del bambino» per avergli permesso di farsi «un grande tatuaggio con inchiostro permanente sul suo corpo», stando a quando ha comunicato la polizia del posto.

La polizia, oltre a mettere sotto accusa la signora Thomas, sta cercando l’artista dilettante che ha fatto il tatuaggio al bambino di dieci anni. Crystal Thomas e i suoi due figli stavano da diversi mesi nell’Highland Motel prima che questo mese la donna fosse arrestata.

La madre non era presente quando l’artista tatuava il suo bambino

Nella stanza accanto alla loro c’era un uomo che eseguiva dei tatuaggi. E il bimbo ha manifestato il suo interesse e il desiderio di averne uno. Lo ha raccontato al Daily Mail il capo della polizia di Lloyd James Janso. Il bimbo quindi si è fatto tatuare la scritta sulla parte interna dell’avambraccio «senza neanche la supervisione della mamma», ha detto Janso. «Non era nella stanza con lui, è inconcepibile», ha aggiunto. Tanto più che «non è un lavoro professionale», ha spiegato il capo della polizia. Ancora non è chiaro poi che tipo di relazione ci fosse tra la madre del bambino e il tatuatore.

L’allarme per i poliziotti è scattato quando il piccolo è andato a scuola chiedendo poi alla maestra di mettergli della vasellina sul tatuaggio, riferisce sempre il Daily Mail. Dopo la segnalazione della scuola i servizi sociali hanno tolto alla madre il bimbo di 10 anni e anche l’altro figlio della donna. Secondo la legge dello stato di New York è illegale tatuare una persona che ha meno di 18 anni di età, anche con consenso dei genitori.