Influencer perde lavoro alla Apple dopo aver postato un video su TikTok

Nylah Boone voleva far vedere ai follower il suo primo giorno di lavoro alla Apple ma dopo 30 giorni si è ritrovata disoccupata. Da capire se il licenziamento sia realmente collegato a questo episodio oppure no

Voleva soltanto mostrare quanto fosse emozionata e felice per il suo primo giorno lavorativo alla Apple ma l’ipotesi è che, l’aver ripreso tutto e averlo postato su Tik Tok potrebbe esserle costato il posto di lavoro.

Una bella colazione, il momento in cui ha scelto cosa indossare, il suo nuovo ufficio. Nylah, influencer, ha ripreso questi momenti ma a quanto pare questo gesto le sarebbe costato il posto. Da quanto si apprende, l’episodio è avvenuto a Los Angeles, e si sono scatenate diverse polemiche in proposito. Dal video della donna, non viene mostrata nessuna informazione riservata in merito al lavoro che stava svolgendo per Apple, è possibile che sia un elemento che giustifichi il suo licenziamento?

Boone di mestiere fa la creatrice di contenuti e microinfluencer (come dice lei stessa in un’intervista a The Verge), a tema viaggi e stile di vita: su Tik Tok mostra cosa fa giornalmente ai suoi follower, che sono circa 30 mila. E questo include anche mostrare il suo lavoro. Il filmato che ha scatenato la bufera è parte di una mini serie intitolata: “Black Girl working in Tech”, il cui obiettivo era smontare i vari pregiudizi su persone di colore e ispirare altre ragazze a inseguire i loro desideri.

Ad aprile, quando era ancora in Apple, la ragazza ha postato un filmato su Tik Tok in cui ha fatto vedere il suo primo giorno a lavoro, dal modo di vestire che aveva programmato al buffet per i lavoratori. Una parte delle riprese è occorsa nel suo ufficio: la ragazza si mostra mentre lavora al computer con una tastiera rosa, ma non è mai mostrato il display del pc.

Boone, nell’intervista a The Verge, ha chiarito:«I miei follower sono per l’80% donne nere. Era importante per me essere in grado di entrare in contatto con loro e incoraggiarle». La ragazza aveva un contratto a tempo determinato con la nota azienda, che a maggio non le hanno rinnovato.

Ora, non è certo se le due azioni abbiano realmente un collegamento. Boone ha poi cambiato lavoro in un’agenzia di marketing, e lì può fare contenuti per Tik Tok mentre è a lavoro. Parrebbe che la politica di Apple ponga un veto ai dipendenti, e questo in generale, di condividere foto da dentro l’azienda o ufficio.

Ad ogni modo, Nylah Boone difende le proprie idee e la sua decisione e ritiene sia importante che le aziende abbiano influencer tech, un modo per incoraggiare potenziali candidati, in particolare se di colore o donne, che in genere fanno fatica a fare il proprio ingresso campo. La notizia è divenuta pubblica alcuni mesi dopo il licenziamento, nell’intervista.