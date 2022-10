Problemi a corte per Harry e Meghan: lo staff di Buckingham Palace non vuole più incontrarli

Che i due Duchi di Sussex non godano di particolare simpatia a Palazzo è ormai chiaro. Ma, questa volta la corrispondente al Times, Valentine Low, c autrice di un nuovo libro sui reali, ha reso delle dichiarazioni davvero scottanti. Ecco cosa ha rivelato.

Harry e Meghan: lo staff di Buckingham Palace si è ” sentito male”

Valentine Low, autrice di un nuovo libro sulla Royal Family ha rivelato dei dettagli singolari sul rapporto tra il personale di Palazzo e i due duchi di Sussex. La corrispondente del Times ha fatto sapere che alcuni collaboratori di Palazzo, sono stati assaliti dall’ansia e che alcuni, al pensiero di incontrare Meghan Markle, avrebbero “tremato”.

L’autrice lo ha rivelato nel corso di un’apparizione a Good Morning Britain, in occasione della presentazione del suo libro. La giornalista ha dichiarato che Harry abbia addirittura effettuato un test di fedeltà per il personale, per capire se si stessero “battendo per lui”. Nel libro, Valentine scrive che Harry soffrirebbe della “ sindrome di Palazzo“.

Harry e Meghan, i collaboratori di Palazzo non vogliono lavorare per loro

Harry e Meghan sono di nuovo al centro di una bufera mediatica. Questa volta le critiche per loro giungono dal personale di corte, a Buckingham Palace i collaboratori non vorrebbero più lavorare per loro secondo le indiscrezioni recenti. Gli ex dipendenti di Palazzo, hanno puntato il dito contro il Duca e la Duchessa del Sussex e addirittura avrebbero creato un “Club dei Sopravvissuti“.

Si suppone dunque che le divergenze all’interno della famiglia reale vadano via via aumentando, nonostante il fatto che Sua Maestà la regina desiderasse riavere la serenità di un tempo, andata perduta. Ma gli scandali che saltano fuori, rischiano di minare un equilibrio già parecchio precario.