La nuova funzione di Google è incredibile: con “In Rhythm with Nature” potrai prenderti cura di te

L’era tech che stiamo vivendo ha i suoi aspetti positivi e negativi. Ci porta molto spesso nel futuro, ma vengono con noi stress, una vita sregolata, l’allontanamento dalla natura. Se ne è accorto il Colosso di Mountain View, che in un certo qual modo torna alle nostre radici.

Dopo aver rilasciato il mese scorso un nuovo gioco di avventura che introduce i giocatori alle antiche civiltà della Mesoamerica, Google Arts&Culture è tornato con un’altra esperienza interattiva.

Lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, In Rhythm with Nature è un esperimento di benessere digitale che mira ad aiutarti a rilassarti con esercizi di respirazione guidata. In questo mondo dove tutto corre a una velocità pazzesca, è arrivato il momento di prendersi cura, anche solo per poco tempo, un po’ di se stessi

Tredici video di un’ora di meditazione

Ispirato all’orologio floreale di Google Arts&Culture, In Rhythm with Nature è una raccolta di illustrazioni di fiori animati che ti guidano attraverso esercizi di respirazione con una rilassante musica di sottofondo.

In un post sul blog sull’esperienza, Google afferma che l’esperienza mira a stabilire una connessione tra te e la natura attraverso una serie di esercizi di respirazione cronometrati dall’apertura e dalla chiusura dei fiori.

“Il design biofilico considera i benefici riparativi della natura e incorpora le esperienze della natura nel nostro ambiente, sia fisico che virtuale”. Parola di John Hopkins (International Arts + Mind Lab), che ha sviluppato l’esperienza in collaborazione con Wellbeing Lab di Google e Google Arts & Culture Lab.

Il concept di In Rhythm with Nature è intrinseco un modo per ridurre i segni fisiologici e psicologici di stress, utilizzando i concetti del design biofilico. “Esatto – continua John Hopkins – anche le simulazioni della natura, come i video con paesaggi naturali o esperienze VR immersive, hanno dimostrato la possibilità di ridurre i segni fisiologici e psicologici di stress. Queste opzioni virtuali rendono la natura e i suoi benefici più accessibili, soprattutto quando non puoi goderti facilmente i grandi spazi aperti“.

L’esperienza di In Rhythm with Nature include anche illustrazioni animate di tredici fiori, distribuiti in diversi momenti della giornata dalle 8:00 alle 19:00. Queste illustrazioni cambiano automaticamente in base all’ora del giorno e offrono diversi esercizi di respirazione.

Ma puoi anche cambiare l’esperienza manualmente: basta un clic sul pulsante situato nell’angolo in basso a destra. Oltre all’esperienza, Google Arts & Culture ha pubblicato su YouTube una playlist In Rhythm with Nature con 13 video di un’ora di meditazione basati sull’esperimento.

