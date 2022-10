WhatsApp ora ti permetterà le correzioni ai messaggi già inviati: ecco come funziona

Meta non finisce di rilasciare delle nuove funzioni per rendere WhatsApp una applicazione ben più interessante di come si presenta solitamente, il che vale a dire che potremo assistere a delle vere e proprie novità che ci miglioreranno di molto l’esperienza d’uso del software. Addirittura quella nuova potrebbe essere una delle migliori mai introdotte fino ad adesso, ma vome mai stiamo affermando questo?

WhatsApp sta continuando a testare nuove funzionalità nel canale beta, e stavolta pensiamo che abbia davvero introdotto una funzione di tutto rispetto. Si tratta della possibilità di modificare i messaggi una volta inviati, dunque saranno diversi rispetto a quelli della versione originale che hanno ricevuto una semplice revisione del testo. La news è stata individuata nella versione beta 2.22.22.14.di Android, e naturalmente non è ancora pronta per il rilascio globale.

A scovarla, come è facilmente immaginabile, sono stati i ragazzi del sito di WABetaInfo, che come sempre dono molto attenti a tutto ciò che riguarda il servizio di messaggistica di proprietà Meta. In questo caso hanno davvero fatto centro visto e considerato che abbiano informato tutti quanti di una funzione speciale, e che probabilmente ci farà perdere la testa per via di quello che ci consentirà di fare. Ma saremo pronti ad utilizzarla come si deve? Vediamo in che cosa consiste la feature in questione.

Una impostazione dedita alla modifica dei messaggi inviati

Nel momento in cui effettueremo la modifica di un messaggio, anche il nostro interlocutore sarà messo a conoscenza del fatto ovviamente. Lo screenshot di WaBetaInfo – pubblicato su internet – risulta piuttosto chiaro all’apparenza, e sottoliena l’introduzione di un’etichetta che riporta “Modificato” a un eventuale messaggio cambiato.

Insieme a questo arriva anche una gradita conferma e riguarda le tempistiche di modifica. WhatsApp, a tal proposito, ha intenzione di mettere a disposizione ben 15 minuti per eventuali editing, inoltre come accade già attualmente con i messaggi eliminati per tutti, WhatsApp potrebbe non garantire che il messaggio venga davvero modificato se il destinatario non accende il proprio dispositivo entro un certo lasso di tempo, che sarebbe quello riportato poc’anzi in poche parole.

Ricordate molto bene che la funzione è in fase di testing e non ci sono attualmente informazioni su un’eventuale data di rilascio, di conseguenza è più che ovvio che dovremo aspettare prima di ricevere altri aggiornamenti in merito. Non per niente sarà pure necessario attendere l’introduzione della funzione di modifica vera e propria, che nonostante ci siano degli elementi che ci facciano capire che sia sempre più vicina, deve essere ancora ottimizzata del tutto.

In conclusione vi vogliamo riferire che l’ultimo riferimento in merito era a settembre, proprio quando WhatsApp stava lavorando al processo che consente all’applicazione di aggiornare il messaggio salvando la sua versione modificata. Ma non è tutto: solamente qualche giorno prima la funzione di modifica dei messaggi era stata individuata anche in ambiente desktop, il che significa che la società vorrebbe introdurla il prima possibile.