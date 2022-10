Vuoi vendere il tuo smartphone? super valutazioni da WindTre: iPhone alle stelle, Android non così bene

WindTre ha proposto una nuova offerta a tutti i suoi clienti, ma a seconda di quello che ha voluto mettere a disposizione è probabile che riuscirà a convincere anche dei consumatori che non fanno uso delle sue tariffe. Si tratta di opportunità che riteniamo non vadano assolutamente sprecate, ma in questo caso di cosa stiamo parlando?

WindTre, a parte proporre le sue offerte convenienti, ha lanciato la sua nuova promozione: WindTre Smartphone Reload exChange, che oltre ad essere interessante propone un’ottima occasione per tutti noi. Ma il tipo di cellulare esclusivo in questo caso non è uno qualunque, bensì gli iPhone.

Saranno i protagonisti principali di questo grandioso evento, ed è probabile che per via di questa novità Android venga messo all’angolo. Ma in base a quale fattore lo affermiamo? Tenete conto che se un iPhone 13 Pro Max da 256 GB vale fino a 800 euro, un Galaxy Z Fold 3 da 256 GB che di listino costava 1.849 euro, chiaramente avrà meno riscontro di uno smartphone il cui prezzo è meno della sua metà.

Oltretutto, se messo a confronto con il sistema di Google che offre delle valutazioni superiori, WindTre non è mica subordinato all’acquisto di un nuovo smartphone. Ovviamente il passaggio ad un iPhone 14 o 14 Pro a rate è incentivato con uno sconto apposito che può raggiungere i 60 euro, ma l’unica condizione per intascare la valutazione per il proprio smartphone usato è quello di attivare un pacchetto con Easy Pay o, se si è già clienti, chiedere un cambio offerta in tal senso.

Le condizioni da ricordare per far uso del “bonus” di WindTre

La procedura non è troppo lunga, ora ve la spieghiamo in breve. Per ricevere entro 30 giorni un bonifico pari al valore dello smartphone usato, si prevede che ci si rechi in un negozio WindTre con il prodotto per sottoporlo alle verifiche di un’app di diagnostica dedicata, e in seguito valutare se accettare o meno la proposta economica di Smartphone Reload exChange che ne deriva. Assicuratevi, in sostanza, di non portare un dispositivo fin troppo danneggiato per ovvie ragioni.

Comunque le due società garantiscono uno screening “semplice e veloce”, valutazioni fino a 800 euro e oltre 200 modelli di smartphone per i quali è previsto il ritiro. Siamo convinti che sia vero dato che i dispositivi son tanti, di ogni età e fasce di prezzo, seppur si fatica a comprendere l’assenza di cellulari come i Pixel ad esempio. È una loro scelta d’altro canto, dunque non stupiamoci di queste decisioni.

Ma a voi avrà colpito questa promozione? Magari potrebbe non piacere a tutti coloro che speravamo in delle proposte migliori di queste, ma avere la possibilità di poter ottenere una valutazione non è affatto una cattiva idea dopotutto. Sta a noi scegliere se accettare l’iniziativa di WindTre e farne parte, oppure se lasciarla perdere in attesa che ne esca una migliore. Però fate attenzione: il tempo scorre.