Il Visore Apple prende sempre più forma: un rumor parla di una funzione davvero unica nel genere

Apple è fresca di idee, come anche di innovazioni; la sua prossima mossa è lanciare un visore che potrebbe rivoluzionare il mercato della tecnologia. Ciò che sarà in grado di offrire non saranno semplici funzioni che conosciamo già da diversi anni, bensì qualcosa di mai visto prima. Che cosa intendiamo con questo?

È già da diverso tempo che sentiamo parlare di un nuovo visore firmato Apple, ecco perché abbiamo intenzione di aprire nuovamente l’argomento per indagare più a fondo e scoprire che cosa abbia in mente la compagnia di Cupertino. In particolar modo ci affideremo ai numerosi rumor che stanno circolando attualmente, e fidatevi: non ci deluderanno minimamente questa volta.

L’ipotesi più recente arriva da The Information, che afferma che il prossimo visore sarà dotato di funzionalità biometriche di scansione dell’iride, mettendo in funzione – finalmente – degli strumenti molto simili al sistema biometrico Face ID che si trova nei moderni iPhone e iPad. Potrebbe chiamarsi in qualunque modo, e permetterà all’utente di autenticare i pagamenti senza inserire una password e molte altre operazioni simili.

Ma se la notizia si rivelasse essere vera, che cosa accadrebbe? Beh, è semplice: potremmo assistere alla nascita di un visore Apple in grado di rilevare chi lo indossa, e lo farà scansionando l’iride e accedendo in seguito all’account utente corretto. La tecnologia di scansione dell’iride utilizzerà le stesse telecamere che permetteranno il foveated rendering, cioè quella funzione secondo cui si tiene traccia continuamente dello sguardo dell’utente per ottimizzare le prestazioni.

Il nuovo visore della Mela e le sue incredibili capacità tech

Il sistema in questione consentirà di risparmiare risorse e le aree della scena fuori del focus dell’utente, che vengono renderizzate dinamicamente con una risoluzione inferiore. Se applicata correttamente, la tecnologia non dovrebbe essere rilevabile per chi utilizza il prodotto, poiché l’area a fuoco sarà nitida e godrà della massima qualità. Ma non pensiate che questo visore sarà simile all’attuale Meta Quest Pro del mercato; non avrà nulla a che vedere con quel prodotto.

Infatti la sua evoluzione sfrutterà un tessuto a retem e si affiderà al largo utilizzo di alluminio e vetro, creando un aspetto più premium in pratica. Le informazioni, inoltre, affermano che l’auricolare di Apple sarà anche più leggero. Come se non bastasse se un utente ha bisogno di occhiali, l’auricolare di Apple consentirà di fissare con dei magneti le lenti graduate al suo interno.

Tuttavia è bene ricordarsi che queste siano soltanto delle voci, dunque non c’è assolutamente niente di confermato. Ma possiamo accertare una cosa: sarà sicuramente un prodotto molto costoso e che difficilmente acquisteremo se non per dei motivi precisi. Si pensa che il suo prezzo sarà più alto rispetto a quello di un iPhone della Mela, di conseguenza non aspettiamoci un costo ridicolmente basso o addirittura nella media. È ovvio che con delle funzioni simili il prezzo salga, come è giusto che sia d’altronde.