L’offerta “Si, Pronto!?!” di Rabona Mobile è incredibile: tanti vantaggi a meno di 4€ al mese

Il proliferare degli operatori virtuali è la cartina di tornasole della valida alternativa ai colossi TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad in materia di contratti per smartphone. L’ultima di Rabona Mobile è incredibile.

Rabona Mobile è una compagnia telefonica mobile con licenza nazionale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione, eroga servizi di telefonia mobile attraverso la propria SIM con tecnologia 4G e la copertura della rete nazionale di Vodafone.

Sì, si appoggia alla Vodafone, ma a differenza dell’operatore londinese, ha offerte molto più vantaggiose.

Il suo nome è un chiaro riferimento al gesto sportivo di quel colpo di coda che tanto appassiona top player e tifosi. Non a caso le offerte di Rabona Mobile hanno tutte un titolo prettamente calcistico.

Un’offerta per tutte le tasche. E i giga

C’è la Rovesciata: 250 giga, sms e minuti illimitati a 9,99 euro al mesi. La SIM attualmente ha un costo di listino pari a 19,99 euro anziché 25, con incluso un bonus di 25 euro. La SIM è attivabile sia per nuovo numero che per numero in portabilità (per mantenere il tuo numero), ma è necessaria una ricarica per il primo mese, pari a 10 euro. E un totale di 29.99 euro, tutto compreso, prima di usufruire dell’offerta da 9,99 euro al mese, con consegna della carta gratuita, a casa.

“Bisogna compilare un modulo in ogni sua parte – si legge sul sito – se chiedi MNP inserisci i dati del tuo operatore attuale, concludi il pagamento con carta di credito o PayPal, attendi la conferma via mail con i dettagli del contratto”.

C’è il Contropiede: 200 giga, minuti ed sms illimitati a 7,99 per chi passa a Rabona Mobile da WindTre, Very e ho. Per tutti gli altri l’abbonamento è a 8,99 mese.

Ma non c’è dubbio che l’offerta, economicamente parlando, il Cross 50, è estremamente vantaggiosa, soprattutto per chi usa lo smartphone su internet, quanto basta. Quel 50, infatti, sta per i giga che si possono utilizzare al mese, al costo di 4,99 euro, compresi minuti ed sms illimitati. Attenzione, però, l’offerta ha una scadenza, è valida fino al 23 ottobre 2022.

In un crescendo rossiniano, dal punto di vista del risparmio, siamo allo zenit. Le nuove offerte di Si, Pronto!?!, vale a dire, Stop, Avanti, Gira, Dritto e Corri, hanno prezzi a partire da 3,99 euro al mese e includono tutte minuti ed SMS illimitati, con un traffico dati che va da un minimo di 10 Giga fino ad un massimo di 200 giga. L’alternativa agli operatori top, c’è. Eccome.

