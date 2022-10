Netflix, il catalogo di Novembre sembra spettacolare, ecco tutte le novità del prossimo mese

Con la fine ufficiale dell’estate (anche se ancora fa veramente troppo caldo per sentirsi in autunno, a dirla tutta) le programmazioni televisive e streaming entrano finalmente nel vivo, con una serie di programmi tanto attesi che ci terranno compagnia per tutta la durata dell’anno scolastico (o calcistico, fa lo stesso: la durata è sempre quella).

Tra le varie compagnie che detengono una o più piattaforme di streaming online c’è ovviamente Netflix che, oltre ad aver ufficializzato e lanciato il servizio a basso costo con inserimenti pubblicitari, ha anche ufficializzato il palinsesto di novembre, che in molti stavano aspettando da tempo.

Già perché novembre, a casa Netflix, fa rima con Halloween, e sono proprio i contenuti più vicini a questa festività tutta americana, che ha contaminato le culture di tutto il mondo, ad essere i più attesi dai fan. Uno su tutti, per eccellenza, è il primo di cui parleremo.

Mercoledì, la serie più attesa dai fan del gotico

Chi pensava che avrebbe avuto l’onore di guardare questa serie Tv proprio nel giorno di Halloween, resterà deluso. Mercoledì di Tim Burton infatti debutterà sugli schermi di Netflix il prossimo 23 novembre, e racconterà con toni allo stesso tempo cupi e ironici le disavventure della giovane Mercoledì Addams, figlia di Morticia e Gomez Addams, capostipiti della famiglia più “creepy” del mondo dello spettacolo.

Jenna Ortega vestirà i panni di Mercoledì in questa serie TV: inizia la sua nuova vita da liceale, con tutte le difficoltà legate al bullismo e alle complicazioni causate dalla sua mente malvagia. Mercoledì è una serie TV per giovani adulti descritta come un mistery investigativo arricchito da elementi soprannaturali che traccia gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy.

Al fianco di Jenna Ortega troviamo Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia, Luis Guzmán nelle vesti di Gomez Addams, Isaac Ordonez nel ruolo del fratello minore di Mercoledì, Pugsley. E ci sarà anche la presenza, ed è una vera chicca, di Christina Ricci nel cast: l’attrice è stata Mercoledì nei film dedicati alla Famiglia Addams negli Anni Novanta e, anche se non sono state fatte rivelazioni sul suo ruolo, sappiamo che sarà determinante per lo sviluppo della storia.

Tra le altre Serie Tv in uscita a novembre su Netflix, avremo la quinta stagione di The Crown, la quarta stagione de Il Principe dei Draghi e di Manifest, The Fabulous, First Love, la sesta stagione di Elite e molte altre.

Nella sezione Film avremo il debutto di Enola Holmes 2, interpretato da Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis e Helena Bonham Carter. Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa.

Gli altri titoli in programma includono Proiettile Vagante 2, Failing For Christmas, Il Prodigio, L’infermiere Killer, Il diario segreto di Noel.

