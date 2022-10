Amazon contro il consumo? Con questa plafoniera Smart le bollette si ridurranno, e costa pochissimo

Il tema del consumo energetico e della crisi che lo sta colpendo è di grossa attualità, il rincaro dei prezzi preoccupa tutto il globo terracqueo e per fortuna che le aziende si stanno dando un gran da fare per cercare di andare incontro ai consumatori, ognuna nel modo che le è possibile.

In questo contesto si inserisce, come sempre, anche Amazon: l’e-commerce numero uno al mondo infatti, nelle sue proposte di acquisto, sembra essere sempre molto accorta sia ai prezzi che ai consumi, mettendo in primo piano una serie di prodotti che tengono conto delle tasche (vuote) dei consumatori e anche dei consumi che devono essere tenuti a bada.

Ma anche, il che non guasta, del gusto estetico: della serie che va bene il risparmio, ma ci piace anche utilizzare dei prodotti che siano allo stesso tempo esteticamente gradevoli e quindi appaghino l’occhio oltre che il portafoglio. E c’è da dire che in questo Amazon è maestro.

La plafoniera smart multicolore sta andando a ruba

Con uno sconto del 60% la plafoniera smart multicolore proposta da Amazon costa in sostanza solamente 21 euro, che permette in primis di fare tanta luce con un consumo energetico bassissimo, dato che il massimo assorbimento è di soli 18 W, ma può anche essere controllata tramite app per smartphone che gira sia su Android che su iOS. Ma non è tutto: è anche possibile gestirla tramite comandi vocali sia con Alexa che con l’assistente vocale di Google.

Grazie ai comandi smart ai quali risponde questa plafoniera, è possibile scegliere il colore dell’illuminazione, decidere il livello di luminosità e addirittura farla “scomparire” grazie proprio al livello di luminosità che può essere azzerato.

Questa plafoniera è di semplice installazione e può facilmente essere collegata a internet tramite una connessione Wi-Fi, attraverso la quale sarà possibile gestirne ogni aspetto e opzione tramite l’app dedicata.

Si può scegliere tra luce calda o fredda, tanto per iniziare, ma anche tra tantissimi colori per rendere l’atmosfera perfetta, e anche regolare l’intensità della luminosità della plafoniera, al punto da riuscire quasi ad azzerarne la percezione in casa.

Dunque Amazon è riuscito a coniugare alla perfezione utilità e design grazie a questo prodotto che oltre ad arredare con garbo e gusto la tua casa sarà in grado anche di farti risparmiare sui costi energetici. E non solo: è possibile anche averla in spedizione gratuita a casa con le opzioni dedicate agli abbonati Prime, ed averla anche in tempi brevi proprio grazie al servizio a pagamento di Amazon.

