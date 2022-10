Meteo OGGI domenica 16 ottobre | Sole e caldo, è ancora ottobrata

Le previsioni meteo di oggi, domenica 16 ottobre. Alta pressione in rinforzo, con maggiore soleggiamento, cielo sereno e clima caldo su buona parte delle regioni italiane.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo in buona parte soleggiato o localmente nuvoloso. L’alta pressione è infatti in rinforzo, e porterà sole e caldo su buona parte delle regioni italiane. Tuttavia, si attende comunque una copertura diffusa su gran parte delle regioni settentrionali, su est Sardegna, aree tirreniche peninsulari del centro, Umbria e Campania. Prevista la possibilità di lievissime e locali precipitazioni associate su Nord-ovest, coste nord adriatiche, Sardegna orientale, bassa Toscana ed aree tirreniche laziali.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Fin dal mattino, però, previste molte nubi sulle zone di pianura e sulle aree costiere, conm possibilità di formazione di occasionali banchi di nebbia. Diradamento delle nubi a partire da metà giornata, con dissolvimento parziale e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni già dalle ore serali.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, prevista una generale condizione di stabilità atmosferica. Grazie agli effetti dell’anticiclone africano, infatti, per gran parte della giornata si assisterà a cielo sereno e condizioni di caldo superiori alla media del periodo. Previste al mattino, tuttavia, addensamenti di nubi che potranno riguardare la Toscana. Tanto sole e caldo estivo sulla Sardegna.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente soleggiato. Tempo stabile su tutte le regioni grazie all’estensione dell’anticiclone africano. Possibilità di cielo localmente nuvoloso, ma non sono attesi fenomeni associati.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in lieve e locale calo sulle aree alpine, su Sardegna, Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia settentrionale. Si segnala un leggero rialzo, invece, sul resto d’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in aumento su Trentino-Alto Adige, rilevi veneti e friulani, Sardegna centroccidentale e nord Sicilia, mentre si assiste a una lieve diminuzione su alpi piemontesi, restante territorio sardo e Sicilia meridionale.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli orientali sulla Sardegna e settentrionali su Salento e aree ioniche peninsulari, e ancora deboli di direzione variabile sul restante territorio italiano.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi lo Ionio, il mar e canale di Sardegna, il Tirreno meridionale ad ovest, lo stretto di Sicilia. Sarà quasi calmo, invece, l’Adriatico centromeridionale. Poco mossi, infine, tutti i restanti bacini italiani.