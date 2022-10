Meteo OGGI sabato 15 ottobre | In arrivo anticiclone africano

Le previsioni meteo di oggi, sabato 15 ottobre. Ancora nubi compatte al Centro-Nord, con possibilità di fenomeni associati di lieve intensità. Cielo più soleggiato sul resto del Paese.

Per la giornata di oggi il tempo risulterà in gran parte stabile, ma con cielo coperto o localmente nuvoloso. Attese infatti molte nubi compatte al Nord, così come su Toscana, Umbria, Lazio settentrionale ed isole maggiori, ma con associati fenomeni sparsi e di debole intensità. Previsto invece cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Si cominciano a sentire, tuttavia, gli effetti del vasto anticiclone africano in estensione sulla nostra penisola: tanto sole e caldo in arrivo.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Il cielo, però, sarà via via sempre più coperto fin dal mattino. Si attendono foschie sulla Pianura Padana, e previsto anche qualche breve e isolato rovescio sui settori dell’Alto Adige. A partire dal pomeriggio, non è da escludersi qualche lieve e breve fenomeno associato che potrà interessare il Levante ligure. Sulle pianure sono previsti addensamenti nuvolosi anche piuttosto compatti. Il cielo sarà invece più soleggiato altrove.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, prevista una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Tuttavia, sono attese nubi anche compatte fin dal mattino su alta Toscana, con possibilità di qualche locale fenomeno associato. Durante le ore pomeridiani, le nubi tenderanno a lasciare il posto a un cielo più soleggiato. Cielo coperto previsto anche su Umbria, Lazio settentrionale e isole maggiori, con nubi in diradamento nel corso della giornata.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente soleggiato. Si attendono tuttavia fin dalle prime ore del mattino degli addensamenti di nubi sul nord della Sicilia, con possibilità di qualche isolato e breve piovasco in provincia di Palermo. Dopo metà giornata, nuvole in diradamento, con un cielo che lascerà spazio al sole. Soleggiato e caldo sul resto delle regioni del Meridione.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano per lo più stazionarie al Centro-Nord, mentre al Sud le colonnine di mercurio segneranno un rialzo. Anche per quanto riguarda i valori massimi si registra un generale rialzo un po’ su tutte le aree del nostro Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su coste dell’alto Adriatico, sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sui settori ionici peninsulari. Si registrano invece deboli variabili o dai quadranti orientali sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il mar di Liguria, lo Ionio e il medio-basso Adriatico. Poco mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.