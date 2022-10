Meteo OGGI venerdì 14 ottobre | Tempo stabile, cielo nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 14 ottobre. Si impone l’alta pressione africana. Nubi al Centro-Sud, con possibilità di residui rovesci sulle aree tirreniche. Tempo più asciutto e stabile sul resto dell’Italia.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte asciutto, ma con cielo coperto o localmente nuvoloso. Previste infatti molte nubi compatte al Nord-Ovest, sulle regioni alpine, sulla Toscana e sulla Sardegna, con possibilità di residue piogge o rovesci diffusi sulla Toscana, e in spostamento al pomeriggio sulla Sicilia tirrenica e sulla Calabria meridionale. Estese velature ma tempo più stabile, invece, sul resto del Paese.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Prevista una copertura sempre più estesa sui settori delle Alpi, delle Prealpi, sulle zone pedemontane e sul restante territorio ligure. Possibilità di deboli fenomeni associati sui crinali confinali. Attese inoltre estese e spesse velature sul restante Settentrione. Previsto però un parziale diradamento nel corso delle ore serali sulle aree occidentali.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, per la giornata di oggi è previsto tempo generalmente asciutto e stabile. Si attendono annuvolamenti consistenti sulla Sardegna centroccidentale così come sulla Toscana tirrenica, con possibilità di locali e deboli fenomeni associati. Previsto un cielo generalmente poco nuvoloso o con passaggi di nubi medio-alte poco significative sul resto delle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Attesi residui rovesci di carattere temporalesco già a partire dalle prime ore del mattino su Puglia, Calabria e nord della Sicilia. A seguire, nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni, con ampie aperture sul settore pugliese e sul centro-nord della Calabria. Previsti invece ulteriori fenomeni sparsi nel pomeriggio alla sera sulle restanti aree calabresi e su quelle tirreniche della Sicilia. Cielo sereno e tempo asciutto sul resto del Meridione.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo su nord Veneto, Romagna, appennino toscano e campano, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Si registra invece un lieve aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia e nord Piemonte. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, non si registrano variazioni significative.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da moderati a localmente forti di maestrale sulla Sardegna, fino a moderati settentrionali sulle aree ioniche e sulla Sicilia, menttre sono previsti deboli sul restante Centro-Ssud.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi lo Ionio, il mar di Sardegna a Nord, e lo stretto di Sicilia. Risulteranno invece poco mossi il mar Ligure e l’alto Adriatico, e mossi tutti i restanti bacini italiani.