Meteo OGGI giovedì 13 ottobre | Nuvole e maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 13 ottobre. Un vortice mediterraneo porterà tempo instabile e precipitazioni soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Nubi anche al Nord, ma con tempo più asciutto.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte instabile, con cielo coperto o localmente nuvoloso. Pressione in aumento a partire dalle regioni occidentali, mentre sulle aree del Centro-Sud continua ad insistere un vortice mediterraneo che provocherà condizioni di spiccata instabilità soprattutto sulle regioni centrali fin dal mattino. Nel corso del pomeriggio, poi, il maltempo raggiungerà anche il Meridione, con possibilità di precipitazioni anche di carattere intenso. Al Nord la giornata sarà invece caratterizzata da stabilità atmosferica, tranne per qualche breve isolato piovasco atteso sui settori alpini e prealpini.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo asciutto su buona parte del Nord. Sono attesi tuttavia addensamenti compatti sia sui settori alpini che quelli prealpini, con possibilità di deboli fenomeni sparsi. Previsto invece cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, previsto tempo asciutto su buona parte delle regioni. Si attendono tuttavia addensamenti compatti sulla Sardegna, che saranno poi in estensione a partire dalla tarda mattinata anche al Lazio, con possibilità di rovesci sparsi, anche di carattere temporalesco. Previste inoltre estese e spesse velature sul resto delle regioni peninsulari, che saranno però in diradamento a partire dalle ore pomeridiane.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente instabile. Previsto un cielo molto nuvoloso o coperto, con possibilità di rovesci o temporali diffusi soprattutto sulle aree del versante tirrenico. Attesi fenomeni di carattere intenso principalmente su Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo u nord Veneto, Romagna, appennino toscano e campano, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Si registra invece un lieve aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia e nord Piemonte. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, non si registrano variazioni significative.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su coste dell’alto Adriatico, sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sui settori ionici peninsulari. Si registrano invece deboli variabili o dai quadranti orientali sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il mar di Liguria, lo Ionio e il medio-basso Adriatico. Poco mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.