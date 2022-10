Kvaratskhelia, la vita privata è un mistero: chi è veramente lei?

Kvaratskhelia a suon di gol sta conquistando Napoli, ma quello che ci si chiede adesso è chi sia la misteriosa donna in maglia azzurra

L’estate del 2022 per il Napoli all’insegna della rivoluzione. Tanti i giocatori che hanno lasciato il club molti dei quali erano considerati dei veterani dello spogliatoio. Mertens, Koulibaly ed infine il capitano Lorenzo Insigne. A fronte di queste partenze in molti pensarono che gli azzurri non potessero più competere per gli stessi traguardi, ma così non è stato.

Il Napoli fa registrare una partenza record soprattutto in Champions League. In questa competizione si trova per ora al primo posto davanti ad un Liverpool che sta faticando e non poco sia in campionato che in Europa. Il record di goal per un’italiana nelle prime 4 di Champions ed il momentaneo primo posto hanno creato ancora più entusiasmo nella piazza.

L’artefice principale di questa grande galoppata è senza dubbio il georgiano Kvaratskhelia. Pagato appena 10 milioni di euro era chiamato a sostituire il capitano Lorenzo Insigne e lo ha fatto per ora nel migliore dei modi. Con 7 gol nelle prime 13 partite e una miriade di giocate illuminanti è già un idolo della città di Napoli.

È quindi Kvara-mania, tanto che ormai i tifosi vogliono sapere tutto su di lui, compresa la verità su di una misteriosissima donna che appare sempre più vicina al calciatore.

Kvaratskhelia e la donna misteriosa: ecco chi è veramente

Sebbene in campo l’attaccante si fa riconoscere e fa parlare molto di se fuori dal rettangolo di gioco non è proprio così. Di lui non si sa molto e sembra essere un ragazzo riservato e con la testa sulle spalle. La sua grande passione è l’NBA che segue con regolarità, come si poteva intuire dalla sua esultanza .

Il gesto di appoggiare il volto sulle mani, il “mettili a dormire” lo ha preso da Stephen Curry, il “game changer” del basket di oltre oceano. Sui social non ama condividere la sua vita privata. Su Instagram ad esempio ci sono praticamente solo scatti riguardanti la carriera, anche se ai più attenti non è sfuggito un particolare.

In un video si intravede una donna, Nitsa Tavadze che in molti pensano possa essere la sua donna. A quanto pare anche lei è una ragazza molto riservata, anche lei georgiana. Sui suoi profili social (Instagram e TikTok) non ci sono foto, forse proprio per evitare l’esposizione mediatica.

Di lei sappiamo che ha 21 anni e che studia medicina, tuttavia non si hanno conferme ufficiali della loro relazione. Si dice che comunque due indizi fanno una prova e i due sembrano essere molto legati, tuttavia la riservatezza del loro rapporto non ci consente di dire per certo cosa ci sia tra i due.